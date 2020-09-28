Üç sağlık çalışanı daha coronadan hayatını kaybetti!

Corona virüsü nedeniyle üç sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Acı haberin ilk adresi Şanlıurfa oldu.

TTB’den yapılan açıklamada Akçakale'de özel bir tıp merkezinde acil hekimi olarak görev yaptığı belirtilen Dr. Natıg Tağıyev'in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Sağlık çalışanı ve hekim ölümlerinde son günlerde yaşanan artışı sıklıkla vurgulayan TTB, Dr. Natıg Tağıyev'in ölüm haberinin verildiği sosyal medya paylaşımında ‘Ölüyoruz’ ifadesini kullandı.

ECZACI ODASI DUYURDU

Kayseri’de faaliyette bulunan Yıldırım Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürü Ecz. Naci Gözüküçük de corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası üyesi da olan Gözüküçük’ün yakınlarına meslektaşlarından başsağlığı mesajları verildi.

CHP Gaziantep Milletvekili Ecz. İrfan Kaplan, “COVID-19 mücadelesinde Eczacı meslektaşım Naci Gözüküçük’ü kaybettik. Meslektaşımız Naci Gözüküçük'e Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” mesajını paylaştı.

CHP’nin bir başka eczacı üyelerinden ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, “Maalesef bir eczacı meslektaşımızı daha COVID-19 nedeniyle kaybettik. Eczacı Naci Gözüküçük'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Yaşatmak İçin Yaşamak İstiyoruz” dedi.

ANKARA’DA BİR SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde hasta bakıcı olarak görev yapan Necip Üstüner corona virüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Üstüner’in 5 Eylül’den beri çalıştığı hastanenin yoğun bakımında tedavi gördüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Üstüner için başsağlığı mesajı yayımlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner'i COVİD-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

29 Nisan’da açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronadan etkilenen sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428 olduğunu duyurmuştu. Koca, “Yani 1 milyon çalışanımız içinde 7 bin 428 kişi enfekte, ortalama vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5’e yakın” ifadelerini kullanmıştı.

TTB, HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISINI DUYURMUŞTU

Türk Tabipler Birliği (TTB) de 23 Eylül’de, Covid-19 salgınının altıncı ayının geride bırakılmasıyla yaşamını yitiren sağlıkçıların sayısının 43’ü hekim olmak üzere 100’e yükseldiğini açıklamıştı.

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