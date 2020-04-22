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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çok önemli açıklamalar!

Duayen gazeteci Uğur Dündar ve usta kalem Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr'de yayınlanan Halkın Vicdanı programının yeni bölümünde turizm, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları ve corona virüsüyle ilgili çok önemli açıklamalar yapacak. Özdil, "23 Nisan gerçekten bir mucizedir" ifadeleriyle çok konuşulacak değerlendirmelerde bulunacak.

19:03 -
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Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çok önemli açıklamalar!

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in katılımıyla SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu’nun moderatörlüğünde sozcu.com.tr’de yayınlanan Halkın Vicdanı programının yeni bölümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları, Türk Tabipleri Birliği’nin corona virüsü testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları ile ilgili açıklaması başta olmak üzere gündeme ilişkin yine önemli açıklamalar yapılacak.

Halkın Vicdanı bu akşam saat 20:30'da sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr'nin sosyal medya hesaplarında.

Çocuk Corona Gökmen Ulu Sağlık sosyal medya Sözcü Uğur Dündar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 19:28 22.04.2020
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