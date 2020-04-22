Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’den çok önemli açıklamalar!

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in katılımıyla SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu’nun moderatörlüğünde sozcu.com.tr’de yayınlanan Halkın Vicdanı programının yeni bölümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları, Türk Tabipleri Birliği’nin corona virüsü testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları ile ilgili açıklaması başta olmak üzere gündeme ilişkin yine önemli açıklamalar yapılacak.

Halkın Vicdanı bu akşam saat 20:30'da sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr'nin sosyal medya hesaplarında.