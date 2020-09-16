Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen’in annelerine hakaret eden küfürbaza soruşturma

Sosyal medyadan Usta gazeteci Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve sanatçı Müjdat Gezen'in annelerine dil uzatan ve AKP’den son seçimlerde Yozgat Belediye Başkan Aday Adayı olan Çelebi Altuntaş hakkında Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başladığı öğrenildi.

PAYLAŞIMI YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Soruşturma kapsamında Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli Altuntaş'ın evinde arama yapıldığı, cep telefonuna el konulduğu öğrenildi.

Altuntaş'ın ifadesinde paylaşımın 2017 yılında yaptığını kabul ettiği ve Uğur Dündar'ın yanıt vermesinden sonra paylaşımı yenilediğini anlattığı belirtildi.

Şüpheli Altuntaş'ın paylaşımını Müjdat Gezen’in katıldığı bir TV programında Nihan Osmanoğlu için söylediği sözlerden dolayı yaptığını da itiraf etti.

UĞUR DÜNDAR, SOYLU’YA SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Usta gazeteci Uğur Dündar, Twitter’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak'a seslenerek, “Sn. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Sn. Hasan Uçak, ölmüş annelerimizin iffetine hakaret yağdıran ve ilinizden AKP Belediye Başkan adayı olan bu namus düşmanı ahlâksız müfteriye gerekeni yapmanızı bekliyoruz” demişti.

Bu açıklamanın ardından Bakan Soylu, Dündar'ı arayarak gerekli işlemlerin yapılması için yetkililere talimat verdiğini söylemişti.

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'e küfür eden Çelebi Altuntaş hakkında Avukat Celal Ülgen tarafından suç duyurusu yapılmıştı.

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