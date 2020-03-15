“Ülkemizde son 3 yılda 8 milyon kişi psikiyatri kliniklerine başvurdu”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye’de son 3 yılda psikiyatri kliniklerine başvuran kişi sayısının 8 milyonu aştığını belirterek yaşanan toplumsal travmaya çözüm üretilmesini istedi. Geçim sıkıntısı nedeniyle insanların canına kıydığını anımsatan Barut, bu yangının söndürülmesi gerektiğini vurguladı.

“İNSANLARIMIZ UMUTSUZ”

Yaşanan sorunlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Meclis Araştırma önergesi sunan Ayhan Barut şunları ifade etti:

“Maalesef ülkemizde son 3 yılda psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısı 8 milyonu aşarak ciddi boyutlara ulaştı. Toplumda antidepresan ilaç kullanımı hızla arttı. İnsanlarımız gibi işsiz gençlerimizin yüzde 60’ı da geleceğinden umutsuz. 2002-2018 arasında geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verenlerin sayısı 5 bin 485’e ulaştı.

* Adeta toplumsal cinnet geçiriyoruz. Yaşanan bu sorunların tam anlamıyla tespit edilmesi, çözüm için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasamızın 98’nci, Türkiye Büyük Millet Meclis İçtüzüğü’nün 104 ve 105’nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz.

“MECLİS ARAŞTIRIP ÖNLEM ALMALI”

Türkiye’de ekonomik ve siyasi krizin darbe vurduğu yurttaşların aynı zamanda sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan da ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

* CHP Bilim Platformu’nun bulgularına göre ülkemizde son 3 yılda psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısı 8 milyonu aşarak ciddi boyutlara ulaştı. Toplumda antidepresan ilaç kullanımı hızla arttı. İnsanlarımız gibi işsiz gençlerimizin yüzde 60’ı da geleceğinden umutsuz.

* 2002-2018 arasında geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verenlerin sayısı 5 bin 485’e ulaştı. Bu hepimizi ürkütüyor. 2019’da ilk kez toplu intihar olaylarıyla sarsıldık. Çaresizlik içinde kıvranan insanlarımız kendini meclis ve valilik kapılarında yakmaya başladı. Yaşanan bu dramatik olaylar yüreklerimizi sızlatıyor. Ekonomik zorluklar ve ağırlaşan geçim sıkıntısı nedeniyle adeta toplumsal cinnet geçiriyoruz.

* Çözüm bulunamayınca toplumsal ve sosyal dengelerimiz tehdit altında alt üst oluyor. Tek adam ve Saray iktidarı, bunların konuşulmasını önlemek için elinden geleni ardına koymuyor.

TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla, havuz medyasının uyduruk manşetleriyle, çirkin hamasetle, gerçekleri saklamaya ve çarpıtmaya çalışıyor. Yaşanan bu sorunların tam anlamıyla tespit edilmesi, çözüm için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.