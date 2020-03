Uluslararası robot yarışması FRC’de ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl 31.si düzenlenen ve “Zekâ için spor” sloganıyla ortaya çıkan uluslararası robot yarışması FRC, (FIRST Robotics Competition) 5-8 Mart 2020 tarihlerinde Ülker Sports Arena’da Türkiye'nin 11 ilinden ve dünyanın 7 ülkesinden 47 takımın katılımı ile gerçekleştirildi.

Her yıl, lise öğrencilerinden oluşan takımlarla düzenlenen FRC’de takımlar, koçlar ve mentorlar, altı haftalık zaman diliminde 56 kiloya yakın, oyun oynayan robotlar inşa ediyor.

JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Robotlar topları hedef yerlere atmak, diskleri belirli hedeflere atmak, barlara asılmak gibi görevleri tamamlıyor. Oyun, sezon teması ve görevleri her yıl değişiyor. Bu yılki FRC ise “Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!” teması ile gerçekleşti.

4 Ocak 2020'de dünya ile eş zamanlı düzenlenen Kick-Off etkinliğine ev sahipliği yapan FMV Ispartakule Işık Lisesi ve Fen Lisesi robotik takımı, FMWill, Dr. Burak Şişman ve Bilişim öğretmeni Hasan Turan danışmanlığında 47 takım arasında finallere yükseldi.

Işık Lisesi öğrencileri finallerde jüri özel ödülünü (Excellence in Engineering-Mühendislikte Mükemmellik) kazandı.

FIRST NEDİR?

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) 1989 yılında mucit Dean Kamen tarafından gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki ilgisini yönlendirmek için kuruldu.

Manchester, NH merkezli olan kâr amacı gütmeyen vakıf, gençlere (STEM) bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran programlar sunarak onları bu alanlarda geleceğin özgüvenli ve yaratıcı liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

FRC NEDİR?

FRC, (FIRST Robotics Competition) “Zekâ İçin Spor” sloganıyla ortaya çıkan, her sene 15-18 yaş grubu için düzenlenen uluslararası bir robot yarışmasıdır. FRC, gençlere, içinde bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği barındıran programlar sunarak; onları bu alanlarda geleceğin özgüvenli, yaratıcı, aynı zamanda çözüm üretici liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

ÖDÜLÜ KAZANLAR KİM?

Ödüle layık görülen FMV Ispartakule Işık Lisesi ve Fen Lisesi FRC takımı kendilerini şu ifadelerle tanımlıyor:

* Biz 2018 yılının mart ayında kurulan 15 kız, 16 erkek ve 4 mentordan oluşan yeni sezonla birlikte daha da aktifleşen FMV Ispartakule Işık Lisesi ve Fen Lisesi FRC takımıyız.

* Kendini sürekli geliştirmeyi ilke edinen takımımızda, kısa sürede kazandığımız bu başarıların bize verdiği gurur ve motivasyonla birlikte gelecek yarışmalara kusursuz bir şekilde hazırlanıyoruz.

* İlk Regional deneyimimiz olan İstanbul Regional 2019'a katıldık ve ilk yılımızda finalde yarıştık. Aynı yıl ekim ayında Mersin'de yapılan Off-Season etkinliğinde de 2019 yılındaki robot tasarımımız ile en prestijli ödüllerden olan “Excellence in Engineering” (Mühendislikte Mükemmellik) ödülü aldık.

ISTANBUL REGIONAL NEDİR?

FRC İstanbul Regional, 3 gün boyunca, lise öğrencilerinin yaptığı ve robotları izlemek için fırsat sunan katılımcılar be izleyiciler için de eğlenceli bir uluslararası organizasyondur.

Robotlar takım üyeleri ve mentorların bir araya gelmesiyle 6 haftalık bir sürecin sonunda sezonun oyununa uygun olarak inşa ediliyor. Gerçek takım çalışması, yaratıcılık ve etkili bir beyin fırtınasının ürünü olarak ortaya konulan bu robotlar, aslında her takımı bütünüyle yansıtıyor.