Ümraniye Belediye Meclisi’nde “salgın” unutuldu

Ümraniye Belediyesi Meclisi, 13 Mayıs 2020 tarihinde AKP'li Belediye Başkanı İsmet Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplandı.

Ümraniye CHP Meclis Grubu tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü mecliste; çöp kamyonları, borçlanma yetkisi ve imar dosyalarının görüşüldüğü ancak faaliyetleri durdurulan işyerlerinin kiralarının ve ecrimisil alacaklarının ertelenmesi, geçmiş dönem borçlarından alınacak faizlerin silinmesi, anaparanın taksitlendirilmesi ve emlak vergilerinde artış yapılmaması yönünde CHP grubu tarafından sunulan, vatandaşı ekonomik olarak rahatlatacak tekliflerin gündeme dahi alınmadığı kaydedildi. Başkanlık tarafından bu konularda hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekildi.

“PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİ”

CHP grubu tarafından yapılan açıklamada, Ümraniye Belediye yönetiminin pandemi sürecini “fırsata çevirdiğine” vurgu yapıldı.

Belediyeye ait 4 adet çöp kamyonunun yasanın açık hükmüne karşın haczinin önüne geçmek adına “haczedilmezlik” kararının meclisten oy çokluğu ile geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mecliste ‘olağanüstü gündeme konu edilecek kadar bir aciliyet mi var, Ümraniye Belediyesinin kapısına haciz memurları mı gelecek' sorusu sayın başkan tarafından ‘tedbir alıyoruz' şeklinde cevaplanmıştır”

100 MİLYONLUK BORÇ

Açıklamada ayrıca, 2004 yılından bu yana üç dönemdir AKP'li Hasan Can tarafından yönetilen ve kâğıt üzerinde borcu olmayan Ümraniye Belediyesi'nin yine AKP'li Belediye Başkanı olan İsmet Yıldırım döneminin birinci yılında ve pandemi sürecinde 100 milyon liralık borçlanma talebinin de gündeme alındığı anlatıldı.

Açıklamada, “Borçlanma talebinin nedeni sorulduğunda ise belediye çalışanlarının maaş ve sigorta primlerinin ödenemez noktaya gelindiği ve tedbiren bu borçlanmanın talep edildiği bizzat Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından mecliste ifade edilmiştir” denildi.

SKANDALDAN DÖNÜLDÜ

Toplantıda skandal bir şekilde olağan meclis toplantılarının konusu olan faaliyet raporu, denetim raporu, gelir-gider kesin hesap cetveli sunulması ve encümen üyeliği ile komisyon üye seçimlerinin gündeme alındığına da dikkat çekildi.

CHP grubunun itirazları ve konuyla ilgili mevzuat hakkında meclise bilgi verilmesi sonucunda söz konusu gündem maddelerinin ilk olağan meclis toplantısına ertelendiği belirtildi.

Açıklamada “Ümraniye Belediye yönetimi bu meclis ile tam bir skandala imza atmıştır. Bu meclis bizlere göstermiştir ki yeni başkan ve ekibi belediyecilikten ve mevzuattan habersizdir” denildi.

Oturumda, Belediye Kanunu gereği komisyonlara sevk edilmeden görüşülemeyecek olan imar konularının da usulsüz bir şekilde komisyona sevk edildiği ve karara bağlanmadan birleşim kapatılarak toplantının sonlandırıldığı kaydedildi