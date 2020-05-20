Üniversiteye adrese teslim ‘Viking Uzmanı’ öğretim elemanı

Hitit Üniversitesi farklı branşlarda 19 öğretim elemanı alınacağını 12 Mayıs 2020’de resmi sitesinden duyurdu. 27 Mayıs’ta bitecek olan başvurular içinde en çok dikkat çeken ise, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü alınacak öğretim üyesi için istenilen özel şart oldu. Tarih bölümüne başvuru yapmak isteyenler üniversiteyi adrese teslim atama yapmakla suçladı.

VİKİNG UZMANI BİR KİŞİ VAR

Üniversite, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan “Orta Çağ Tarihi Bilim dalında doktora yapmış olmak ve Vikinglerin Hristiyanlık öncesi yaşamı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı istedi.

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Tez taraması yapıldığında ise bu özelliklere uyan sadece bir kişi olduğu ortaya çıktı. Başvuru yapacak olan adaylar sosyal medyadan üniversitenin adayı tanımladığını ve sadece adını yazmadığını ileri sürerek bu duruma tepki gösterdi.

ADAY MÜFTÜLÜKTEN

YÖK tez tarama sayfasından yapılan arama, aranan özel şart üzerinde çalışma yapan 3 kişi çıkıyor. Ancak 2 aday sadece yüksek lisans tezi yapmış oldukları için ilana başvuru yapamayacak.

Giresun İl Müftülüğü’nde görevli Halil Y. ise bu konuda doktora yapmış ve aranan şartlara uygun olan tek isim.