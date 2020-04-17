Usta gazeteciler gündemi değerlendirdi: Bu başarıyı sergileyen belediye başkanlarına iktidarın madalya vermesi lazım

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda gündeme ilişkin yine çarpıcı tespitlerde bulundu.

‘YURTTAŞ OLARAK ÇOK ÜZGÜNÜM’

Türkiye’nin ABD, İspanya gibi ülkelerle kıyaslandığını söyleyen Yılmaz Özdil şunları söyledi:

*Her gün bir umutla bekliyoruz. Bakanımızdan güzel şeyler duyuyoruz. Bugün sadece 126 kişinin ölmesini ABD, İspanya ile kıyaslarsak mutlu olabiliriz. İspanya’dan daha az insanın ölmüş olması başarıysa, evet hükümetimizi tebrik ederiz.

*Yurttaş olarak çok üzgünüm. Başından beri ısrarla söylüyorum. Aytun Çıray da bununla ilgili bir soru önergesi vermiş. İstanbul’da geçen sene nisan ayında hayatını kaybeden insanlarla, bu yıl nisan ayını kıyasladığımızda her gün 100’ün üzerinde fark görünüyor.

*Ben de yandaş medya gibi Türk milletinin geleceğiyle ilgilenmeyip, her şey harika gidiyor diyebilirim, ama bunun böyle olduğunu söyleyemiyorum. Enflasyonu düşük gösterelim, ‘işsizlik yok diyelim’ bu yalanlar sadece bizi ilgilendirir. Ama pandemi, adı üstünde küresel bir salgın, Türkiye’deki bir durum ABD’yi de Yunanistan’ı da Singapur’u da ilgilendiriyor.

Uğur Dündar ise, “Bu savaşı kazanacağız, kuşkumuz yok. Ama gerçek tabloyu karşılamayan aşırı iyimserliğin mücadeleyi zorlaştırdığını da öteden beri ifade ediyorum” dedi.

ÖZDİL: AKP, YARDIM KAMPANYASINI DEVLET KARŞITI GÖSTERİYOR

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturmaları yorumlayan Özdil şöyle konuştu:

*İnsana yardım etmeye çalışıyorlar. ‘Belediye, CHP, millet ittifakının kazandığı yerler yardım edemez’ böyle bir saçmalık olabilir mi? FETÖ’cülerin bir yardım derneği vardı, AKP döneminde kuruldu.

*Kamu yararına çalışan dernek statüsünü AKP verdi, izinsiz yardım toplama yetkisini AKP verdi, vergiden muaf tutan yine AKP’ydi. Deniz Feneri Derneği’ne izinsiz para toplama yetkisi veren AKP’ydi.

*Millet ittifakının belediye başkanlarının yardım kampanyasını sanki devlete karşıymış gibi göstermesi hiç şaşırtıcı değil. FETÖ’cülerin derneğine izin veren AKP, bugün Mansur Yavaş’ın Ekrem İmamoğlu’nun yardım kampanyasını devlet karşıtı gösteriyor.

‘BELEDİYE BAŞKANLARINA İKTİDARIN MADALYA VERMESİ LAZIM’

Belediyelerin yardım kampanyalarını yorumlayan Dündar ise şunları söyledi: “Değil bunların üzerine gitmek, değil soruşturma açmak, bu başarıyı sergileyen belediye başkanlarına iktidarın madalya vermesi lazım. Sağlık Bakanlığı bir ayı aşkın bir süredir maske dağıtmayı rayına koyabilmiş değil. Belediyeleri bir kenara itme çabası, belediyelerin başarı hanesine artı yazdırıyor.”

ÖZDİL: ZORLUKLAR ÇÖZÜMLERİ DE GETİRİYOR

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının yardım kampanyalarının engellenmesine ilişkin konuşan Özdil şunları söyledi:

*Seçimin üzerinden 1 seneden fazla geçti. Burada nüfusun yüzde 45’i yaşıyor 11 büyükşehir belediyesinin bünyesinde. Elbette içinde her türlü partiye oy verenler var. Hangi partiye oy verirse versin, 11 belediye başkanının bugüne kadar yaptığı icraatlardan memnun olmayan bir kişi yok.

*Bu belediye başkanları ve ekipleri, hiçbir belediye başkanı ve ekibinin olmadığı kadar dikkatli ve özenli davranıyor vatandaşa. AKP üzerine ne kadar gittikçe, hizmet kalitesi o kadar yükseliyor. Zorluklar çözümleri de getiriyor. Çok pratik çözümler de oluşuyor.

*İzmir’deki maskematik ne kadar pratik, zekice ve işlevsel. Ankara’daki Mansur Yavaş’ın ortaya koyduğu veresiye defterini kapatma kampanyası…

DÜNDAR: ANSIZIN RANT PROJESİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ

Atatürk Havalimanı’ndaki inşaata ilişkin yorumda bulunan Dündar, “45 günlük bir sürede bunlar faaliyete geçecek deyince ürktük. Ama daha sonra yine Sağlık Bakanı o hastanenin sağlık turizmi amacıyla inşa edileceğini, pandemi geçtikten sonra o amaçla kullanılacağını açıkladı. Asıl amaç burada sağlık turizmine yönelik yatırım gerçekleştirmek. Ansızın bir rant projesiyle de karşı karşıya kalabiliriz Atatürk Havalimanı’nda” dedi.

Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasının uçuş trafiğini etkilediğini söyleyen Özdil, “Avrasya Tünelinin bile yapılma amacı Atatürk Havalimanı’na ulaşım. Atatürk Havalimanı öncesi ve sonrası Avrasya Tüneli rakamlarına bakarsanız bu dediğim çok net anlaşılır. Pandemiden önce Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak faciasından kıl payı dönüldü. O kazanın olma sebebi neydi? Atatürk Havalimanı’nı kapattıkları için Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuş trafiği bile etkilendi” ifadelerini kullandı.

ÖZDİL’DEN SÖZCÜ OKURLARINA ÇAĞRI

Öte yandan Dündar, TELE 1 ‘deki programını da hatırlatarak, “Merdan Yanardağ moderatörlüğündeki programda Prof. Dr. Ahmet Saltık, Bilim Kurulundan Ateş Kara ve Dr. Ayşegül Çoruhlu da konuğumuz olacak” dedi.

Usta kalem Özdil ise, “SÖZCÜ çok büyük bir fedakarlık göstererek, okurlarına gazeteyi ücretsiz dağıttı. Bunu engellemek için bundan sonra sokağa çıkma yasağında sadece Vefa Sosyal Grubu gazete dağıtacak. Bütün SÖZCÜ okurlarına, Cumhuriyet okurlarına, Yeniçağ okurlarına rica ediyorum; yarın sabah herkes Valikleri, Kaymakamlıkları arasın ve kendisine gazete istesin” diye konuştu.