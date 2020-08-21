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Uygulama noktasından kaçtı, ortalığı birbirine kattı

Ankara'da polislerinin alkol uygulamasından kaçan Furkan B. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Alkol testi yaptırmayı reddeden şüpheli “Ölüyorum. Kalbim sağ tarafta 112 ekibi çağırın” dedi. Ağzı tıbbi maske ile kapalı olduğu halde sigara yakan Furkan B. şaşıran polislere "Hayatı yaşıyorum, ağabey" diye karşılık verdi.

08:32 -
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı’nda alkol uygulaması yapan trafik polis ekipleri, Furkan B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Alkol muayenesi olmak istemeyen Furkan B., beraberindeki Saffet G. ile birlikte ‘Dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başladı.

Yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı’nda önü kesilerek durdurulan otomobilden inen Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.’yi gözaltına almak isteyen polis ekipleri şüphelilerin mukavemetiyle karşılaştı. Alkol muayenesini reddeden sürücü, kendisini yerlere atarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Furkan B. maskeyle sigara içti. (FOTO: DHA)

“HAYATI YAŞIYORUM”

Furkan B., refüje uzanarak “Kalbim sağ tarafta, 112’yi çağırın” isteğinde bulundu ve ağzı tıbbi maske ile kapalı olduğu halde sigara yaktı.

Furkan B.’nin bu görüntüsü üzerine polis memuru, “Ne güzel içiyorsun maskeyle. Maskeyle sigara içeni de ilk defa görüyorum” dedi.

Furkan B. de “Hayatı yaşıyorum, ağabey” diye karşılık verdi.

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., alkol muayenesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (DHA-İHA)

Ankara Atatürk Çankaya hangi kanalda Polis trafik uygulama
Son güncelleme: 09:24 21.08.2020
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