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Vahşice öldürülen Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı!

Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

18:09 -
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Vahşice öldürülen Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı!

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına alındı.

FOTO: İHA

Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin’in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

FOTO: İHA

Pınar Gültekin’in cansız bedeni, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün ailesine teslim edildi ve cenaze aracı ile memleketi Bitlis’in Hizan ilçesi’ne getirildi. Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii’ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin’in tabutu kadınlar tarafından taşındı.

Pınar Gültekin, Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. DHA

FOTO: İHA

Bitlis Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Polis
Son güncelleme: 18:33 22.07.2020
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