Vaka sayılarının ‘endişe verici’ olduğunu söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü uyardı: Daha da yükseleceğini göreceğiz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüsünde vaka sayılarının artışı ve okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Haber Global’deki programda konuşan Özlü, “Bayram sonrası artışlar olacak demiştik, bunları görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DALGA UYARISI

Vaka sayılarının tedirgin edici olduğunu ifade eden Özlü, şu ifadeleri kullandı;

*İlk dalga dediğimiz, bayrama gidenler büyükşehirlerden küçük şehirlere virüsü bulaştırdılar, onlar geri döndüklerinde onların bulaştırdığı kişilerden hastalar ortaya çıkacak.

*İkinci dalga dediğim de, 200 bin kişilik kasabalarda 1-2 milyon insan bulaş zinciri oluşturdu. Onlar da virüsü kendi çevrelerine yayacaklar, bulaşlar olacak.

*Endişe verici, böyle olmasını istemiyoruz ama maalesef bir yerde bu kontrolü tam sağlayamadık.

*Bazı yurttaşlar risk yok gibi dikkat etmeden bu süreci yaşıyorlar. Bunun ikinci dalgası olacak. Vaka sayılarının daha da yükseğini göreceğiz diye düşünüyorum.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Okulların açılış tarihiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özlü, şunları söyledi;

*Kendi aramızdaki tartışmalarda bunu konuşuyoruz ama okullar konusu gri bir alan. Net bir cevabı yok.

*’Evet’ ya da hayır gibi bir cevap yok, ‘okullar açılsın mı, açılmasın mı?’ sorusuna ‘Hayır’ dediğiniz zaman 26 milyon insanın hayatından bir yılı çaldığınızı varsayın, 26 milyon yıl. Bunu çalmak kolay değil, eğitim kolay vazgeçilecek bir şey değil.

*Okullardaki risk diğer risklere benzemez. Düğünlerdeki bir araya gelmeler birkaç saatlik ama 26 milyon kişi günde 4-5 saat, haftanın 5 günü yıl boyu bir araya gelecekler.

*Risk çok büyük ama yönetilemeyeceği anlamına gelmez. Milli Eğitim Bakanlığı tabii ki bir karar verecek. Çocuklar okula gitmediği zaman yine risk var.

*Parka bahçelere, sokağa, marketlere, kafelere çıktığı zaman da bulaşma riskini taşıyorlar. Okula gitmeyince bütün riskler ortadan kalkmayacak, bunu da göz önüne almak gerekiyor.