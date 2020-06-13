Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanan Hamza Yerlikaya’ya resmi belgede sahtecilikten dava açılmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı yapan Yerlikaya'nın yaklaşık 12 bin 500 TL maaşla bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Vakıfbank'ta görev yapacak olması tepki çekti.

YERLİKAYA’YA “RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK” DAVASI

Milliyet gazetesinin 15 Ekim 1999 tarihli nüshasında yer alan haberinde, Yerlikaya’nın üniversiteye kayıt için resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya Ankara’da devam edildiği belirtildi.

Haberin devamında şu ifadeler yer aldı:

* Yerlikaya, savunmasında ortaokul mezunu olduğunu belirterek, 1995-96’da tanımadığı bir şahsın kendisine lise diploması sağladığını söyledi.

* Bu diploma ile Gazi Üniversitesi’ne kayıt olduğunu vurgulayan Yerlikaya, söz konusu şahsa diploma için para ödemediğini ifade etti.

* Mahkeme, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan diploma aslının istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mahkemenin sonucuyla ilgili bilgiye ise ulaşılamadı.

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