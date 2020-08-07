Vali açıkladı! Coronayla mücadelede yeni kararlar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından toplanan İl Hıfzıssıhlla Kurulu toplantısının ardından valilik tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesi ve yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerine yönelik karar alındığı belirtildi.

NUMUNELER EVDEN ALINACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine karar verildi.

*Yine tedavilerinin evlerinde yapılmasına, izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesine, ilimizde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmasına karar verildi.

BİZZAT TAKİP EDİLECEK

*Ayrıca hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine, basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına;

*Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına, ilimizde, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması, günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden bölgelerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanması kararlaştırıldı.

CEZA UYGULANACAK

Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına, düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesinin vurgulandığı açılamada şu ifadeler kullanıldı;

*Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde idari para cezası, İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına, toplu taziye uygulamasının, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda, taziye yapılmamasına karar verilmiştir. İHA

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