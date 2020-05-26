Vali, AKP İl başkanından hediye olarak umre gezisi istedi

Rize’de yayın yapan yerel bir televizyona konuk olan AKP İl Başkanı İshak Alim, kente yapılan yatırımlar, çay üreticilerinin gelişi ve çayın toplanması ile son dönemde partiden ayrılanlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Canlı yayınlanan programın sonlarına doğru ise yapımcı Hasan Yavuz Bakır kendisine Vali Kemal Çeber’den gelen ve izleyenleri şaşırtan bir mesajı okudu.

UMRE GEZİSİ İSTEDİ

Bakır, “Sayın valimizin bir mesajını okuyarak kapatmak istiyorum. ‘Sayın başkanımızdan artık pandemi bittikten sonra bir hediye bekliyorum. Mesela bir Umre seyahati olabilir. Rizeliler de şahit olsun diye bu ortamda konuşmak istedim’ diyor” ifadelerini kullandı.

“BİZ DE YEMEK SÖZÜNÜ HATIRLATALIM”

AKP İl Başkanı Alim ise isteğe, “Tamam, olabilir, çok güzel. Sayın valimizin de, Rize’deki bütün siyasi parti il başkanlarını ağırlama sözü vardı. Onu da hatırlatalım” diye cevap verdi.