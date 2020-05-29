Validen cemaate uyarı: Kul hakkına girmeyelim

Diyanet İşleri Başkanlığı corona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta camilerde cemaatle namaz kılınmayacağını duyurmuştu. Ancak normalleşme sürecine girilmesiyle beraber 29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerin bahçelerinde Cuma namazı kılınmaya başlayacak.

Elazığ Valisi Kaldırım, yarın kılınacak olan cuma namazı öncesinde vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

“VATANDAŞLARIMIZ SECCADELERİNİ YANLARINDA GETİRSİN”

Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*İlimiz genelinde 676 cami ve mekanda cuma namazı kılınacaktır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzur içinde namaz kılabilmeleri için bütün hazırlıklar yapılmıştır.

*Cuma namazı kılacak vatandaşlarımızın abdestlerini alıp gelmelerini, kendi seccadelerini yanlarında getirmelerini, maske takmalarını, belirlenen mesafe kuralına uymalarını ve hasta veya herhangi bir semptom hissediyorlarsa evde kalmalarını önemle hatırlatıyoruz.

*Unutmayalım ki namaz kılmak kadar başkalarına zarar vermemekte önemli bir vecibedir. Kurallara ve tedbirlere uyalım, kul hakkına girmeyelim.

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