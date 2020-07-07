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Valilik duyurdu: Asker uğurlamak yasaklandı!

Hatay Valiliği, kentte asker uğurlamasının yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, eğlence düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına müsaade edilmeyecektir" denildi.

Can ÇAPAR / Hatay
17:29 -
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Valilik duyurdu: Asker uğurlamak yasaklandı!

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, uğurlama törenine asker yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verileceği, bunun dışında hiçbir kişiye müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, “Askerlik yükümlülerinden askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken, birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere, pandemi tedbirlerini ihlal edecek ek aktivitede bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacaktır. Kuralı ihlal eden yükümlünün ihlali ilgili birliğine bildirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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