Valinin ‘şov yapma’ dediği kadın önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı

Çaybaşı ilçesi Kepçeli yaylasında bulunan düzenli depolama sahasına çöp döken büyükşehir belediyesi çöp araçlarını engellemek üzere nöbet tutan bölge sakinlerinden Emine İlik, geçen ay gözaltına alınmış ve tesislere 300 metreye kadar yaklaşmama şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

10 Mart’ta Ordu Valisi Seddar Yavuz, bölgeye gidip yöre halkıyla bir araya gelerek toplantı yaptı. Bu toplantıda vatandaşlar isteklerini dile getirirken söz alan Emine İlik, tesislerin oradan kaldırılmasını istediklerini söyledi.

VALİ, ‘İYİ ŞOV ÖĞRENMİŞSİNİZ’ DEDİ

Konuşmasında İlik, halkın su istediğini dile getirip, “Sayın valim, iyileştirilecek diyorsunuz. Hayır burada iyileştirme olmaz. Ne içeceğiz bu memlekette? Valim gel duy sesimizi valim. Tavuk gibi donduk sen makamında otururken. Hiç vicdanın sızlamadı mı?” diye konuştu. Salonda bulunan vatandaşlar İlik’i alkışlarken Vali Yavuz, “İyi şov öğrenmişsiniz” diyerek alkışlardan duyamadığını dile getirdi.

Bu sırada Emine İlik de, “Şov yapıyoruz dimi? Yazıklar olsun. İçme suyu istemek şov yapmak mı?” diye cevap vererek bir kez daha su istediklerini ve çöpün kaldırılmasını talep etti.

VALİ, KADINI KORUMA KANUNU İLE KADIN TUTUKLATTI

Yaşanan bu olayın ardından yaylaya dönen ve yaşamına devam eden Emine İlik, önceki gün sabah saatlerinde evinden alınarak Ünye Adliyesi’ne götürüldü. Burada ifade veren İlik daha sonra adli kontrol şartına uymadığı ileri sürülerek tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Emine İlik’in tutuklanması üzerine yakınları ve bölge halkı adliye önünde eylem yaptı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de sosyal medya hesabından tutuklama kararına tepki göstererek, “Kadını Koruma Kanunu ile çöp alanını koruyan Ordu valisi, kendisine derdini anlatan 55 yaşında şeker hastası kadına önce ‘şov yapıyorsun’, sonra da ‘terbiyesiz’ dedikten sonra şimdi de tutuklatıp hapse attırdı. Yani koca devletin gücünü arkasına alıp bir kadına ancak gücü yeten yiğit vali(!) olması bir yana, Türkiye’de ilk defa Kadını Koruma Kanunu ile kadın tutuklandı” diye yazdı.

1 gün cezaevinde kalan İlik, tutuklanmasına yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Diğer taraftan çöp depolama tesisindeki eylemin devam ettiği belirtildi.