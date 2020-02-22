Corona virüsü nedeniyle tedbirler artırıldı!

İran’da, Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.

ACİL TOPLANTI YAPILDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında önceki gün acil toplantı yapılarak, alınacak önlemler konusunda görüşmeler yapıldı.

Toplantıda, öncelikle Türkiye-İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı.

Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele Corona virüsü hakkında eğitim verilmesi de kararlaştırıldı.

Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazların Ankara’dan talep edildiği belirtilirken, şüpheli kişilerin ise sınırdan içeri alınmayacağı kaydedildi.

İran’ın Van’a açılan sınır kapısı olan Saray İlçesi’ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı’nda giriş ve çıkışlar devam ediyor.

KKTC DE ALARMDA!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mağusa kentinde Corona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan, G.E’nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai’den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, corona virüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. G.E'nin, doktorlara Dubai'ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.

Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

ÖLÜMCÜL VİRÜSTE ‘KAÇAK GÖÇMEN’ TEHDİDİ

Sınır kapılarındaki güvenlik önlemleri artırıldı ancak İran üzerinden kaçak yollarla gelen Afgan ve Pakistanlı göçmenlerin virüs getirme riski, endişeleri bir kat daha artırmış durumda.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019’da yakalanan düzensiz göçmenler arasında Afgan ve Pakistanlılar ilk sırada yer alıyor.

Kaçak göçmenlerin virüs taşıma ihtimaline karşı bu merkezlerde de önlem alındığı öğrenildi. “Geri Gönderme Merkezleri”nde alınan tedbirler kapsamında çalışanlara eldiven ve maske dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı belirtildi. SÖZCÜ-DHA