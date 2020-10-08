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Van’da yılın ilk karı yağdı

Sonbaharın etkisini hissettirmeye başladığı günlerde Van'dan kar yağışı haberi geldi. Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağarken, koyun sürüleriyle kara yakalanan çobanlar zor anlar yaşadı.

10:16 -
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Van’da yılın ilk karı yağdı

Başkale’de mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. İlçede ekim ayında yılın ilk karı yağarken, dağda koyun otlatan çobanlar koyunlarını yağan karın üstünde otlatmak zorunda kaldı.

HAVA SICAKLIĞI -4 DERECEYE KADAR İNDİ

İlçede hava sıcaklığı gündüz saatlerinde termometreler 8 dereceyi gösterirken, akşam saatlerinde -4 dereceye kadar indi. Başkale’de Ekim ayında yüksek kesimlere yağan kar, hayvan yetiştiricilerine zor anlar yaşattı. (İHA)

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