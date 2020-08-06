Vatandaş görsün diye afiş yaptırıp kentin dört bir yanına astırdı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı MHP’li Hüseyin Sözlü’den 4.5 milyar TL borçla devralan CHP’li Zeydan Karalar, kurumun temmuz ayı gelir-gider dengesini gösteren tabloyu şehrin belli başlı yerlerine astırdı.

Vatandaşlara hizmet verebilmek için adeta mucize yaratmaya çalıştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Mazeret olarak söylemiyoruz ancak hemşehrilerimizin bu tabloyu bilmesi, içinde bulunduğumuz durumu anlaması ve hangi şartlarda hizmet üretmeye çalıştığımızı bilmesi lazım” dedi.

11 Nisan 2019’da Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Zeydan Karalar, belediyenin mali durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Göreve geldiğimiz aylarda aylık bütçe açığı 60 milyon TL civarındaydı. Bunu 26 milyon TL’ye kadar düşürdük. Ancak yine de yeterli değil. Her ay bu kadar açık veren bir bütçeyle hizmet üretmek kolay değil. İmkansızı başarıp yine de halkımıza asfalt, içme suyu, alt yapı başta olmak üzere tüm belediyecilik alanlarında en küçük bir aksamaya vermeden, yeni yatırımlar da yaparak hizmeti sürdürüyoruz. Tabi ki bütçemize uygun biçimde hareket etmek şartıyla…”