Vatandaşa türbe kısıtlandı, davulcuya bahşiş yasak

Denizli'de İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Hasan Karahan önderliğinde toplanarak Ramazan ayı boyunca uygulanacak bir dizi tedbir kararı aldı.

Buna göre ramazanda kentteki türbelerin ziyaretlerine kısıtlama getirildi. Dualar eden, türbelere bezler bağlayarak dilek tutan vatandaş artık sadece teker teker türbeye yaklaşabilecek. Kalabalığın yoğunlaşması durumunda ziyaretler tamamen yasaklanabilecek.

DAVULCUYA BAHŞİŞ YASAK

Ramazan davulcuları da corona tedbirlerinden nasibini aldı. Bahşiş toplayan davulcular artık kapı kapı dolaşamayacak. İl Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre bulaşı riski nedeniyle davulcuların bu yöntemle bahşiş toplaması tamamen yasaklandı.

Davulcular bahşişlerini toplu olarak alacaklar. Davulcular için yerel yönetimler bahşişleri toplayacak. Buna rağmen bahşiş toplamaya çalışan davulcular ise men edilecek.

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POLİS İSTERSE CADDELERİ TRAFİĞE KAPATACAK

Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasındaki süreyi dışarıda geçirmeye seven Denizlililer için ekstra bir tedbir kararı daha alındı. Kentin işlek caddeleri Gazi Bulvarı, Yenrişehir Yürüyüş Yolu ve Çamlık Caddesi ‘nde fazladan tedbir alınacak.

Sosyel masafe kurulanın uygulanmasını sağlamak amacıyla bu bölgelerde sürekli polis gözetim yapacak. Meclis kararına göre yoğunluğun risk oluşturduğu caddeleri polis isterse yaya trafiğine tamamen kapatacak.

İŞTE DİĞER KISITLAMALAR

Denizli'de Ramazan ayında tüm işyerleri 21:00'de kapatılmış olacak. Fırınlar özel siparişleri saat 18:00'e kadar alabilecek. Arefa günü mezarlık ziyareti öncesi tüm vatandaşların ateşi ölçülecek. Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan işletmeler denetimlerle durdurulacak.