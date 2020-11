Vatandaşın içme suyu kaynağına HES yapacaklar

Gazipaşa ilçesinde vatandaşların kullandığı içme suyu kaynağının özel bir şirket tarafından kamulaştırılıp HES yapılmasına tepkiler sürüyor.

“BU DEVİR İŞLEMİ TAMAMEN USULSÜZ VE MEVZUATA AYKIRI”

Dün Gazipaşa Belediye Meclis toplantısında konuşan Asat Gazipaşa Şube Müdürü Erhan Özbudak; “Gazipaşa'mız için olmazsa olmaz Sugözü (sıtma) su kaynağı ile ilgili mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin önemini kamuoyuna anlatmak ve herkesi yanımızda görmek için bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. 6360 sayılı yasanın 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları, il sınırları olmuş olup, su ve kanalizasyon hizmetleri kurumumuza devredilmiştir.

Sıtma su kaynağının bu yasa ile kurumumuza devredilmesi gereken tüm hak ve hisselerinin devir kararına rağmen usulsüz bir şekilde tek ortaklı Hüseyin AYAN A.Ş.'ye devredildiği görülmüştür. Bu devir işlemi tamamen usulsüz ve mevzuata aykırı bir şekilde yapılmıştır. İtirazımız üzerine kaynağın bulunduğu 101 ada 174 parsel ve 107 ada 24 parselin tapusu kurumumuz adına tescillenmiş olup mülkiyeti kurumumuzdadır.

“USULSÜZ ŞEKİLDE DEVREDİLDİ”

Fakat Sugözü, Çamlıca, Karatepe, Şahinler Köy tüzel kişilikleri tarafından kurulan HES Birliğinin ve GÜÇBİR A.Ş. nin hisselerinin hiçbir bedel ödenmeden usulsüz bir şekilde Hüseyin AYAN A.Ş.'ye devredildiği ve kurumumuza devrin yapılmadığı görülmüştür. 6360 sayılı yasa ile suyun kullanım hakkı kurumumuza devredilmesi gerekmektedir.

Hüseyin AYAN A.Ş.'ye hurda niteliğinde ekonomik ömrünü tamamlamış ve çalışmayan tesis için kurumumuzun görüşü alınmadan, yasalara aykırı olarak EPDK tarafından ön lisans verilmiş ve verilen lisans doğrultusunda kamulaştırma işlerine başlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzce her türlü itirazlar yapılmış ve konu mahkemeye taşınmıştır. Yürütmeyi durdurma kararı aldırılmış ve dava süreci Danıştay'da devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“KAYNAKTAKİ SUYUN TAMAMI BİZİMDİR”

Sugözü su kaynağından 350 lt/sn su tahsisinin ilçede olmasına rağmen şirket tarafından, ‘Gökçeler Barajından su alın' denildiğini ekleyen Özbudak, “Gökçeler Barajı birikmiş göl suyu binlerce colıform bakteri içeriyor, içme suyuna uygun nitelik taşımıyor. Arıtılması gerekiyor. Yatırım yapılması gerekiyor. Terfi hatları gerekiyor. Ciddi bir kamu zararı oluşuyor.

Su gözü suyumuz doğal kaynak suyu olup tertemiz ve hiçbir işlem görmeden içilebilecek niteliktedir. Yapılan analizlerde piyasadaki ünlü içme suyu markaları ile aynı kalitede olduğu kanıtlanmıştır. Kaldı ki cazibe ile hiçbir enerji kullanmadan ilçemize getirmekteyiz. Bu suyumuz üzerine ortalama 230 kilometre hat yapılmış, ana dağıtım depoları, kaptajlar gibi tesisler yapılarak milyonlarca liralık yatırım yapılmıştır. Ayrıca sulama birliği ile protokol yapılarak sondaj kuyuları açılmış ve yaz ayları için sulama suyu temin edilerek beslediği bölgenin sulama ihtiyacı giderilmiştir. Yani bu kaynaktaki suyun tamamı bizimdir” diye konuştu.

“2050 YILINA KADAR SU İHTİYACI KARŞILANACAK”

Şu anda bu suyla tüm merkez mahallelere ilave olarak, 17 mahalleye su verildiğini aktaran Özbudak şöyle sürdürdü:

“Suyun tahsisi ile ilgili konu çözüldüğü taktirde öncelikle bu mahallelerin 2050 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacak ve ek yatırımlarla kaynak suyumuzu diğer mahallelerin bir kısmında da kullanabileceğiz. Aksi taktirde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yeni kaynak arayışına girmek zorunda kalacağız. Sıtma su kaynağı üzerine yapılan yatırımların hala İller Bankasına ödemeleri devam etmektedir. Hal böyleyken Gazipaşa'nın birikmiş baraj gölü suyu içmesi söz konusu değildir. Bizler usulsüz işlemlerle işini yürüten bir şirketin esiri değiliz. Bir taraftan enerji üretileceği söylenirken, diğer taraftan bize arıtma tesisi kur, motorlarla ilçenin suyunu terfi et enerji harca denmektedir. Bu nasıl bir çelişkidir.”

“SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR”

Meselenin Gazipaşa halkının meselesi olduğunu dile getiren Özbudak, “Siyaset üstü bir konudur. İktidarı ile muhalefeti ile herkesi bu mücadelenin içinde ve yanımızda görmek istiyoruz. Bir vatandaşın siyasi ve ticari olarak yaptığı baskıyı hep birlikte bertaraf edelim. Yarın çok geç olabilir. Sorun günün sorunu değil geleceğimizin sorunudur.

Geç olmadan ilçemize ait bu hakkı almamız gerekiyor. Lisansın iptali ve kaynağın içme suyu amaçlı tahsisi için yapmakta olduğumuz hukuk mücadelesine ilgili her platformda kamuoyu oluşturmak amacıyla desteklerinizi bekliyoruz. Belediyemizin, siyasi partilerin, odaların, sivil toplum örgütlerinin vatandaşlarımızın yani Gazipaşa'ya sevdası olan herkesin en yüksek sesle her yerde her platformda mücadeleye katılacağından kuşkumuz yoktur” dedi.