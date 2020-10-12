Vatandaşın parası tarikat ve cemaatlere mi gidiyor?

Sayıştay raporları, bazı kamu kurumlarından bazı STK'lara ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara çok yüksek meblağlarda para aktarıldığını ortaya çıkardı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray da bu durumu TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayan Çıray, şunları söyledi:

‘HALKIN ALIN TERİDİR…'

“Çevre Bakanlığı'ndan 2 milyar 441 milyon TL, Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan 896 milyon TL, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 393 milyon TL, Maliye Bakanlığı'ndan 800 milyon TL kamu dışına aktarıldı. 92 kurumda buna benzer para transferleri görülmektedir.” Toplamda 6 milyar 216 milyon TL'nin kamu dışında kimlere aktarıldığının açıklanması gerektiğini vurgulayan Çıray, “Yoksul halkın alın teri ile kazandığı paraların, tarikatlara ve cemaatlere aktarılması kabul edilemez” dedi.

Fuat OKTAY'A ÜÇ SORU

Çıray, Oktay'a şu soruları yöneltti: Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar kimlerdir? Bu kurumların tarikat ve cemaatler ile bağlantısı var mıdır? Bu kurumlar, kamu kaynaklarından elde ettikleri paralarla bilimsel çalışmalara katkıda bulunmuşlar mıdır?