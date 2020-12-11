Veli Ağbaba’nın corona tedavisi hastanede devam edilecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 28 Kasım’da corona virüse yakalanması sonrası evde karantina altına alınmıştı. Karantinadaki Ağbaba'nın, ciğerlerde tutulum ve kalp çarpıntısı nedeniyle tedavisine Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde devam edeceği bildirildi. Kortizon ve ilaç tedavisi uygulanan CHP’li Ağbaba’nın Pazar günü çekilecek olan tomografi sonucuna göre tedavi yöntemi hakkında karar verilecek.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba’yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum” dedi.