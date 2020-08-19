Ya Kanal, Ya İstanbul afişleri böyle söküldü!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin en başından beri doğada ve ekonomide büyük zararlara yol açacağını savunuyor ve bu yönde her platformda bilgilendirmelerde bulunuyordu.

Söz konusu Kanal İstanbul projesine ilişkin itirazları içeren “Ya Kanal Ya İstanbul” afişleri İstanbul’da üst geçit ve köprülere asılmıştı. Projeyle ilgili bilgilendirme afişleri gece yarısı polis oldukları belirtilen sivil giyinimli kişiler tarafından söküldü.

AFİŞLERİN SÖKÜLMESİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

İBB'nin afişlerinin sökülmesine sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. “Siyaset istedi polis söktü”, İBB'ye Ankara'dan Kanal operasyonu” şeklinde tepki gösteren kullanıcılar sökme işleminin hukuki olmadığı görüşünde.

“İSTANBUL’A YAPTIĞINIZ İHANETLERİ NASIL SÖKECEKSİNİZ?”

Afişlerinin gece yarısı operasyonuyla sökülmesine Cumhuriyet halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Afişleri hadi bugünlük söktünüz diyelim, İstanbul'a yaptığınız ihanetleri ve 16 milyon İstanbulluyu yok sayışınızı nasıl sökeceksiniz halkın zihninden ve yüreğinden? Beyhude çaba benden söylemesi…”

TUNCAY ÖZKAN: 800 BİN FARKI HAZMEDEMEYEN

Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı İzmir Milletvekili Özkan da tepki gösterenler arasındaydı. Özkan Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“800 bin farkı hazmedemeyen, millet iradesine saygı duymayan AKP, polis gücünü kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Kanal İstanbul bilgilendirme pankartlarını söktürdü. Yaptığınız zalimlik yanınıza kalmaz bu millet size bunun hesabını ilk seçimde sorar!”