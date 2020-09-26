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Yağış ve rüzgara dikkat! Hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazar gününe dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgar beklenirken, bu bölgelerde yerel sağanaklar da görülecek.

17:47 -
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Yağış ve rüzgara dikkat! Hava durumu tahminleri…

Pazar günü için plan yapanları yakından ilgilendiren hava durumu tahminleri yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Ege’de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ardahan Erzurum Giresun HAVA DURUMU izmir Kars Manisa Meteoroloji pazar
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