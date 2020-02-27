Yalıkavak sahilinde çit gerginliği

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi sahilinde bulunan Yalıkavak Su Ürünleri Kooperatifi, iki gün önce sahildeki yürüyüş yolu ve rıhtım üzerine yaklaşık 200 metrelik çit çekti. Yürüyüş yolu kapanırken vatandaşların denizle irtibatının kesilmesi de tepki yarattı.

PANKART ASTILAR

Bu sabah saatlerinde yaklaşık 20 kişi ile çitin olduğu bölgeye giden Bodrum Yurttaş İnisiyatifi üyeleri, çitler üzerine “Bu İşgal Kaldırılsın, Bodrum Yurttaş İnisiyatifi” yazılı pankart astı, basın açıklaması yaptı.

Vatandaşların destek verdiği eylemde konuşan sözcü Ayhan Karahan, “Sahiller koylar plajlar işgal edildi, sıra vatandaşın çoluğu çocuğu ile yürüyüş yaptığı sahil yoluna geldi. Buna tepkimiz çok sert olur. Burada Kıyı Kenar Kanunu ve vatandaşın yasal hakkı çiğneniyor. Buna engel olacağız. Çitler derhal buradan kaldırılmalı. Bu vandallığa, bu kamu malına saygısızlığa, arsızlığa asla izin vermeyeceğiz. Belediyenin ve devletin ilgili kurumlarını acil gerekeni yapmaya çağırıyoruz. Önüne gelen sahili, yürüyüş yollarını böyle işgal ederse sonu gelmez” dedi.

GERGİNLİK ÇIKTI

Karahan ve vatandaşların yaptığı açıklama sırasında çitin yanına gelen Yalıkavak Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı.

Barınaktaki tekneleri, balıkçı kayıklarını korumak amacıyla bu yola başvurduklarını dile getiren Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Bozkurt, “38 bin lira ecrimisil ödüyoruz. Yürüyüş yolu ile teknelerin bulunduğu alan birbirine çok yakın olduğu için balıkçılar balıklarını çıkarmakta ağlarını temizlemekte güçlük çekiyor.” dedi

“Ayrıca geçen yıl burada yürüyen birinin attığı izmarit sonucunda bir balıkçı teknesi yandı” diyen Bozkurt, “Barınak tehlike altında. Kaymakam ile görüşüp sıkıntılarımızı anlattık. O da bize ‘olur' dedi, çiti çektik. Aslında bu görüntüden biz de memnun ve hoşnut değiliz ama çaresiz kaldık. Teknelerimizi yangından, hırsızlıktan koruyamaz hale geldik” ifadelerini kullandı.

SAHİLİ HAPİSHANEYE ÇEVİRDİLER

Restoran işletmecisi Hüseyin Peker “Yalıkavak sahil ve kıyı güzelliği ile ünlü. Burada insanlar çoluk çocuk yürüyüş yapıyor, denizin güzelliğini görüyor. Denizi yürüyüş yolunu çitle çevirmek, insanları denizden uzaklaştırmak mantıkla açıklanamaz. Balıkçıların resmen yürüyüş yolunu işgalinden başka bir şey değil. Güzelliklerimize vatandaşımızı mağdur ederek mi sahip çıkacağız? Muhteşem güzelliğe sahip kıyı şeridini açık bir hapishaneye çevirmeye çalışmak, insanları denizden uzaklaştırmak hangi sözlerle ifade edilebilir?” şeklinde konuştu.

“UMARIM BU YANLIŞTAN DÖNÜLÜR”

Bu sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekiplerini kooperatife inceleme için gönderen CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Yalıkavak sahiline yerleştirilen çitlerle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ilgili kurumlarla temasa geçti.

Kooperatif tarafından yürüyüş yoluna yerleştirilen çitlerin, sahilin güzelliğini ve sadeliğini bozduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kıyılar herkesin eşit ve serbest yararlanmasına açıktır ve bu bölgelere yapı yapılamaz. Duvar, çit ve tel örgü gibi engeller oluşturulamaz. Kıyı Kanunu'nda da açıkça belirtilen bu hususla ilgili kurumlarımızla temas halindeyiz. Umarım, kısa zamanda bu yanlıştan dönülür” dedi.