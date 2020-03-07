Yargıtay Başkanı da yargıdan şikayetçi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Antalya'da TAIEX Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçları Çalıştayı'na katıldı. Cirit, buradaki konuşmasında ‘yargıya güven' ve ‘yargı bağımsızlığı' vurgusu yaptı.

Adli kalitenin yükseltilmesi için, ‘etik, şeffaflık ve topluma hesap verilebilirlik' kavramları üzerinde daha çok çalışılması gerektiğini belirten Cirit şunları söyledi:

HER KESİMİ İLGİLENDİRİR

* İnsan hakları alanında sıfır ihlal olması, gerçekleştirilecek bir amaç değil sürekli ve yoğun çaba ile ulaşılmak istenen bir ideal olarak nitelendirilebilir.

* Adalet sistemi ülke ekonomisi dahil olmak üzere toplumun her kesimini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle yargı sistemine ilişkin sorunlar toplumun her kesimini meşru ilgi alanı içindedir. Tüm adalet aktörlerinin ve karar vericilerin bu gerçeğin farkında olması gerekir.

* Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasanın yargı mensuplarına bir lütfu değil, halkın güvenine layık olunarak kazanılacak bir konumdur. Bu güven yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının en önemli en önemli teminatıdır.

* Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz. İnsan haklarının korunması, yüksek mesleki ve kişisel yeteneklere sahip, yargı mensuplarının varlığına bağlıdır.

* Bu nedenle yargı etiği ilkeleri ile insan haklarının korunması ve hukuki güvenliğin sağlanması arasında çok sıkı bağ vardır. İyi hukukçular yetiştiremezsek ve onları geliştiremezsek, hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçlar elde edemeyeceğimizin farkında olmalıyız. (İHA)

Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk:

Eğer böyle giderse Erdoğan eleştirilemez

Duayen hukukçu ve Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma açılarak fezleke düzenlenmesini değerlendirdi. Türk, şunları söyledi:

* Özkoç'un konuşmasını Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre ‘Cumhurbaşkanına hakaret' davası konusu yapmak isabetli değil. Özkoç'un konuşması, Cumhurbaşkanı olarak değil, AKP Genel Başkanı olarak Erdoğan hakkındadır.

* Kovuşturma yapılması için izin vermesi gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, bu ayrımı göz önünde tutarak karar vermesi beklenir. 299. madde uygulamasında bu fark göz önünde tutulmazsa, siyasi partiler arasında yapılan tartışmalarda, AKP Genel Başkanı'nı eleştirme olanağı kalmaz. Asuman ARANCA (SÖZCÜ)