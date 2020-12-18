Yargıtay hukuki karmaşaya nokta koydu: Maske takmamanın cezası 392 liradır

Bolu'da maske takmadığı için Elif Nihan İşler'i durduran bekçiler Kabahatler Kanunu'na aykırılıktan 392 TL idari para cezası kesti. İşler, maske takmanın zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisine uyarıda bulunulmadığını savunarak cezaya itiraz etti.

Bolu Sulh Ceza Hâkimliği, İşler'in itirazını haklı bulup cezayı kaldırdı. Maske cezasının kaldırılması üzerine Adalet Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, sulh ceza mahkemesinin maske cezasını iptal eden kararının kanun yararına bozulması için Yargıtay'a başvurdu.

‘POLİS CEZA KESEMEZ'

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 9 Kasım'da oy çokluğu ile bakanlığın başvurusunu kabul etti ve Sulh Ceza'nın maske cezasını iptal kararını kaldırdı.

Yargıtay Hıfzıssıhha Meclisi'nin maske takma yükümlülüğü kararı alabileceğini belirterek maske cezasına vize verdi. Ancak Bolu'da cezai işlem uygulanan cadde ve ana arterlerde tıpkı radar levhası gibi maske takılması için uyarı levha ve afişleri asılması gerektiği kaydedildi.

Cezanın Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150 lira değil, 392 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı. Yargıtay kararında, polisin, maske takmayan kişiler hakkında sadece tutanak tutabileceği, ceza tesisinin ise valiliklerce yapılabileceği vurgulandı.