Yarkadaş duyurdu: Şube müdürü coronadan öldü, banka karantinaya alındı

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş,Twitter hesabından Diyarbakır’daki bir bankanın şube müdürünün corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yarkadaş’ın paylaşımları şöyle:

* Diyarbakır’da bir bankanın Şube Müdürü 1980 doğumlu M.B.Ö, 15 Mart’ta kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı haber az önce bankanın CEO’su tarafından çalışanlara mail yoluyla bildirildi. Banka şubesi de karantina altına alındı. Çalışanlara da “Kimseye bilgi vermeyin” denildi.

“ÖLÜME YOLLUYORLAR”

* Bilgi verenler hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Konuyu bana aktaran çalışan ise merhum müdürün “Herkese anlatın bizleri göz göre göre ölüme yolluyorlar” dediğini ve bu yüzden vasiyetini yerine getirmek için konuştuğunu belirtti.

* Diğer acı haber ise Kendirli’den. Rize Kendirli’de farklı rahatsızlıkları da olan 60 yaşlarındaki Z.Y adlı yurttaşımız “koronavirüs” yüzünden hayatını kaybetti.

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Cenazesi ilgili birimler tarafından hemen defnedildi. Şu an Kendirli ve çevresi karantinaya alındı. Belediye başkanı da halkı uyaran SMS’ler yolladı.

BANKALARDAKİ DURUM

Diyarbakır’daki banka ile bilgi verip diğer bankalardaki zorluklara değinen Yarkadaş şunları ifade etti:

* Diyarbakır’daki bankanın çalışanları, “Kimseye bilgi vermemeleri yönünde SÖZLÜ olarak uyarıldıkları”nı belirtti.

* Öte yandan çok sayıda kamu ve özel banka çalışanı da yaşadıkları sıkıntıları telefon aracılığıyla bildiriyor. Banka emekçileri, hergün ortalama 60 kişi ile muhatap olduklarını belirterek, hafta sonu çalışmaya zorlandıklarını da söylüyor.

* Yeni Ekonomik Paket’in açıklanmasının ardından, bankaların iş yükünün daha da ağırlaştığını belirten emekçiler, “Alt yapısı hazır olmayan, banka çalışanlarının karşılaşacağı zorlukları düşünmeden hareket ediyor ve hiçbir işi yapılamaz hale getiriyorlar” diyor.

MAİLİ PAYLAŞTI

* Banka emekçileri, en azından mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve vardiyaların artırılmasını istiyor. Bir kısmı ise bankaların da tamamen kapanması gerektiğini ifade ediyor. Ancak açgözlü sermaye buna yanaşmaz tabii.

Yarkadaş, “Bu da 1980 doğumlu Banka Müdürü M.B.Ö’nün vefatına ilişkin CEO tarafından gönderilen belge… Yazıda, şubenin kapatıldığı da yer alıyor” diyerek bankanın CEO’sunun mailininin ekran görüntüsünü paylaştı.