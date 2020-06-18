Yasağa rağmen 90 işçinin işine son verildi

Corona virüsü salgını sürecinde vatandaşların mağdur edilmemesi için işte çıkartlmalar 3 ay boyunca yasaklanmıştı. Yasak kararına rağmen Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan SSS Holding tarafından işletilen Eti Gümüş isimli bakır fabrikasında çalışan 90 işçinin telefonlarına gönderilen mesajla işlerine son verildiği bildirildi.

İYİ NİYET KURALINA AYKIRI DAVRANIŞ

Fabrika yönetimi tarafından işçilerin telefonlarına gönderilen mesajda, ”İşveren tarafından işçinin iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle 17. 06. 2020 tarihli işten ayrılış bildiriminiz işveren tarafından yapılmıştır” denildi. Kararın işçilere duyurulması sonrasında işçiler fabrika önünde eylem yaptı. Gerçekleşen eylemde çok sayıda polis ekibi de önlem aldı.

“90 İŞÇİNİN EKMEĞİYLE OYNADILAR”

İşten atılan güvenlik personellerinden biri olan Selçuk Ok, işletme müdürünün işten atılmasına karşı çıktıkları için şirket tarafından işten çıkarıldığını söyledi. Şirketin, taşeron bir firmayla anlaşarak 90 güvenlik görevlisinin işine son verdiğini belirten Ok şunları dile getirdi:

* 2009 yılından itibaren fabrikada güvenlik personeli olarak çalışıyoruz başladığımız tarihten itibaren hiçbir zaman düzenli bir ödeme almadık yeri geldi 4 ay, yeri geldi 6 ay sonra maaşlarımızı alabildik.

* Ama yine de gerek çalışanlar olsun gerek güvenlik personeli olsun bu durumu sorun haline getirmedik. Gerek ilçemizin gelişimi gerek ülkemizin ekonomik durumundan dolayı hep fedakarlık yaptık.

* Bugün işletme müdürümüzün personel maaşlarının verilmesi yönünde yönetime talebi olmasından dolayı işletme müdürümüzü görevden almak istediler.

* Müdür bey yeri geldi işçilere erzak yardımı yaptı yeri geldi işçinin mağdur olmaması için kendi cebinden ödeme yaptı.

Biz işçilerde işletme müdürümüzün görevden alınmasına izin vermedik bu sebepten dolayı işletmemize gelen fabrika yönetimi işletme müdürünün ve burada çalışan biz güvenlik görevlilerinin yerine taşeron bir firmayla anlaşarak 90 kişinin işine son verildi.

“HAKLARIMIZIN KORUNMASINI TALEP EDİYORUZ”

Fabrikada çalışan işçilerin uzun süredir maaşlarını alamadığını söyleyen Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

* İşçilerin 4- 7 ve 10 arasında alacakları olmasına rağmen fabrika yönetimi tarafından işçi içeride alacağının olmadığını iddia eden fabrika yönetimi 2019 Aralık ayının maaşlarını bile 12 Haziran 2020 yılında ödediler.

* 2012 yılında çıkarılan personellerin dahi alacakları ve tazminatları ödenmedi. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği altında 57 gün boyunca fabrika personeli ve güvenlik personelini tam gün çalıştırıp sigorta ödenekleri devlet tarafından ödeyerek devletimizi zarara uğratmışlardır.

* Buradan devlet büyüklerimizin sesimize ses olmalarını haklarımızı korumalarını talep ediyoruz.

“HAKLARINI ÖDEDİK BİR ALACAKLARI YOK”

İşten çıkartılma olayıyla ilgili Sözcü’ye konuşan Maden Bakır İşletme Fabrikası İcra Kurulu üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü Aydın Şişman, işçilerin yasal haklarının ödendiğini ve herhangi bir alacaklarının bulunmadığını söyledi.

İşletme müdürünün işten çıkartılması sonucu olayların başladığını belirten Şişman şöyle konuştu:

* Bu tesis 18 aydır kapalıydı. Sonraki süreçte tesisimiz ile ilgili kredi imkanları sağladıktan sonra açmaya karar verdik. 12 gün önce işletmeyi açtıktan sonra işçilerin yasal haklarını ödedik. Çalışan arkadaşların bizden alacağı herhangi bir alacağı bulunmuyor.

* Burada işletme müdürümüzle ilgili bir takım sıkıntılardan dolayı müdürümüzü görevden almıştık. Şimdi bütün işçiler toplanarak ‘İşletme müdürümüz olmazsa çalışmayız, kimseyi de burada çalıştırmayız' tehdidinde bulundular. Biz 12 gün boyunca tesisimize gidemedik.

* İşçiler benden şunu istediler. Bize ‘tazminatımızı ödeyin, sonrada işletme müdürümüz görevinin başına gelirse biz çalışmaya başlarız' dediler. Ben de işçilere yasal haklarını ödeyeceğimi belirttim.

* Konuyla ilişkin belediye başkanı, kaymakam, vali yardımcılarına ve bölge siyasetçilerini bu tesisi çalıştırmak istediğimize yönelik bilgi verdik.

* Sonra biz kim çalışmak istemiyorsa gelsin, tazminatı ödeyelim. Çıkış evrakını imzalasın ve çıksın dedik. Pandemi sürecinde de çıkış yapamayacak olmamıza rağmen buradaki cezaya katlanarak yaptık bunu ama bu arkadaşlar ona da gelmediler.

“TESİSİ DURDURMA KARARI ALDIK”

Fabrikadaki işçilerinin niyetinin tesisi durdurmak olduğunu öne süren Şişman şunları söyledi:

* Biz bu firmayı açmak için yurt dışından kredi bulduk. Şimdi bu firmayla da ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Biz bu 90 işçi arkadaşımız çalışmadığı için çalışmaları durdurma kararı aldık.

* Şu an tesisimizde herhangi bir güvenlik önlemi de yok. Şimdi bölgenin mülki idare amirleriyle görüşüp, nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz.

* Burada işverenin gerekçe göstermeden işten çıkarmasına yönelik bir yasaktı. Burada gerekçemiz var. Çünkü bu arkadaşlar 12 gün boyunca çalışmadan, eylem yapıyorlar.

* Elazığ'ın istihdama ihtiyacı var. Burada 90 kişi çalışıyordu biz bu sayıyı 350'ye çıkartacaktık. Ama mevcutta çalışan arkadaşların işletme müdürü ile olan iletişimlerinden dolayı bu sıkıntıları yaşadık. Oysa biz şirket olarak burada çalışmaları için ciddi hazırlıklar yaptık.

İŞÇİLERİN ÇIKARTILMASINA CHP'DEN TEPKİ

İşçilerin çıkartılmasını doğru bulmadığını ifade eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, fabrikada özelleştirmelerin başlamasının ardından sorunların yaşandığını söyledi. Konuyu soru önergesiyle meclise taşıyacağını belirten Erol şunları kaydetti:

* Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan bakır işletme fabrikasının özelleştirildiği günden bugüne kadar sorunlar bitmiyor. Kamunun işlettiği dönemlerde oradaki çalışanların bütün sosyal hakları ve güvenceleri korunurken özelleştirilmesi sonrasında sorunlar yaşanmaya başladı.

“SORUNLAR BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR”

* Sorunlar yalnızca orada çalışanların sosyal haklarının verilmesi ve iş yaşamlarının devam etmesiyle ilgili değil aynı zamanda sorunlar daha da büyüyerek devam ediyor.

* Örneğin o bölgeye dökülen hafriyat molozundan kaynaklı yaşanan heyelandan dolayı riskli alan ilan edilerek Maden ilçesinin boşaltılması gündeme geldi. Bu holdingin arkasında kim varsa kimin ortaklığı varsa Meclis gündemine getirmemize ve Cumhurbaşkanına yazmamıza rağmen hiçbir çabamız sonuç vermedi.

“PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ MİLLİ SERVET”

Orada bir mağduriyet var vatandaşların ve o fabrikada çalışanların mağduriyeti giderilmeden orada keyfi bir tutum olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti kendi işletmesi olsa bir her işletme aklına geldiği gibi davranamaz ki bu işletmeler ülkenin milli serveti olduğu halde peşkeş çekilmiş bir işletmeler.

* Daha önce orada 6 bine yakın işçi çalışırken şuanda o fabrikanın kapasitesi düşürülmüş. Bugün aldığımız bilgiye göre dün gece itibariyle işçiler işlerinden çıkartılmış. Bunun karşısında olacağız ben konuyu tekrar mecliste bir araştırma önergesi vererek gündeme getireceğim.

* Maden halkının ve bakır işletme fabrikasında çalışan işçilerimizin her anlamda yanındayız çünkü oradaki mağduriyeti biliyoruz. Buradan AKP milletvekillerine sesleniyorum elinizi vicdanınıza koyun insani duygularınızı buradaki insanların mağduriyetini gidermek için artık sizde taraf olun diyorum.