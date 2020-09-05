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Yasağa rağmen AKP’li vekilden 1.500 kişilik düğün!

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yasak dinlemedi. Oğlu Hüseyin Yaman’a Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde nikah adı altında bin 500 kişilik düğün düzenledi. Belediye personelinin de kullanıldığı, saatlerce süren dev organizasyonda salgın kuralları hiçe sayıldı.

Uğur ENÇ / Kocaeli
22:40 -
Haberler Gündem
Yasağa rağmen AKP’li vekilden 1.500 kişilik düğün!

4 Eylül 2020 itibariyle düğünlerle ilgili pek çok yasak uygulamaya girdi. Yasaklara göre köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Çiftler sadece 1 saatle sınırlı olmak üzere nikah yapabilecek. Ancak bu yasak AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman için geçerli olmadı. Yaman, Dilovası'nda yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde oğlu Hüseyin Yaman için bin 500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenledi.

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın oğlu Hüseyin Yaman için bin 500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenledi.

BELEDİYE PERSONELİ ÇALIŞTIRILDI

Düğün organizasyonu için belediye personeli seferber edildi. Düğünden saatler önce bölgeye giden belediye temizlik işçileri sokakları süpürdü, kaldırım kenarlarını boyadı ve yolları yıkadı.

Düğünün yapılacağı alana yakın bölgede belediye işçileri temizlik yaptı ve kaldırım boyadı.

İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı özel düğün alanında 1.500 kişilik davetli listesi için masa ve sandalye hazırlığı yapıldı.

Genç çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.

NİKAHI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Sakarya'dan New Trend isimli bir düğün organizasyon şirketi düğün için bütün hazırlıkları yaptı. Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman hayatını Rümeysa Telli ile birleştirdi.

Genç çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı

YASAK SADECE AKP'Lİ OLMAYANLARA MI VAR?

Saat 19.00'da başlayan düğün töreni saatlerce sürdü.

Düğünde yasak olmasına rağmen yemek servisi de yapıldı. Kavurma, tavuk ve aşure servisleri yapıldı.

Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şu ifadeleri kullandı:

* Milli bayram kutlamaya geldiğinde katılmamak için bin bir bahane bulanlar yasakları delerek binlerce kişilik organizasyon yapabiliyor. 30 Ağustos'u corona virüsü nedeniyle kısıtlayan zihniyet bugün Kocaeli'de dev bir organizasyonla düğün yapıyor.

* Bu yasaklar sadece AKP'li olmayanlar için mi var? AKP'lilerin dokunulmazlığı corona virüsü için de mi geçerli? Akıl alır gibi değil.

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Son güncelleme: 22:47 05.09.2020
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