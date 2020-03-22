”Yaşam hakkı riske edilemez”

Dr. Şevkin, corona virüsüne karşı açıklanan ekonomik pakette toplumun neredeyse tüm kesimleri gibi talepleri yer almayan mali müşavirlerin sorunlarının çözümü için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çağrıda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Bakan Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sunan Dr. Şevkin, ekonomik tedbirler arasında yer alan vergisel tedbirlerin de yetersiz kaldığını ifade etti.

”1 MİLYON İNSANIN YAŞAM HAKKI RİSKE EDİLEMEZ”

Ülkemizde riskin en yüksek seviyede hissedildiği bugünlerde, tahsil edilecek tüm vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan mali belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması, yerinde veya muhasebe bürolarında kayıt edilmesi ve beyannamelerin hazırlanmasının doğru olmadığı gibi imkansızlığına dikkat çeken Dr. Şevkin, tehdit ortadan kalkana kadar evden çıkılmamasının en etkili makamlar tarafından tavsiye edildiği ve işverenlerin dahi işine gitmekten çekindiği bir ortamda mali müşavirlerin yaşamları ile sorumlulukları arasında çaresiz bırakıldığını söyledi.

Bugün yalnızca kendileri değil, aileleri, çalışanları ve hizmet sundukları toplumun tüm kesimlerinin büyük risk altında olduğunu kaydeden Dr. Şevkin, muhasebe meslek mensupları camiasının etkileşim içinde oldukları bir milyona yakın insanın yaşam hakkının riske edilmesi konusunda haklı taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

ALBAYRAK'TAN YANIT İSTEDİ

CHP'li Şevkin, bu nedenlerle aşağıdaki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a şu soruları yöneltti:

* Mart ayı içinde verilmesi gereken (KDV1-2, Muhtasar, MuhSGK, Damga Vergisi, Turizm Katılım Payı, Ba-Bs, GEKAP vb.) tüm beyan ve bildirim sürelerini ertelemeyi ve mücbir sebep halinin kabulünü düşünüyor musunuz?

* Aylık prim ve hizmet belgelerini erteleyecek misiniz?

* E-Defter beratlarının yüklenme süresini ertelemeyi düşünüyor musunuz?

* Vergi incelemeleri ertelenecek mi?

* Bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına muhasebe meslek mensupları da dahil edilecek midir?

* Çok geç olmadan muhasebe meslek mensupları ile bir araya gelinip sorunlara çözüm yolu bulunacak mıdır?