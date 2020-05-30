Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yason katliamı!

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, Ordu’da doğal sit alanı olan Yason Burnu’na iş makineleri ile girilerek dolgu yapılmasına tepki gösterdi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Yason katliamı!

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1. derece arkeolojik, 2. derece doğal SİT alanı olan Yason Burnu'na çevre düzenlemesi yapıyor. Koruma altındaki alana iş makineleriyle yol açıldı, kayalıkların çevresine de duvar örülmeye başlandı.

CHP'li Mustafa Adıgüzel bu duruma tepki göstererek şunları söyledi:

*İlk bilirkişi raporuna Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Bu itiraz reddedildi. Buradaki alan düzenlemesinin, geri dönüşümsüz zararlara yol açacağı belgelerle ifade edildi. Buna rağmen çalışmalar devam ediyor.

KEPÇE VURULDU
Yason Burnu'na inşaat makinaları ile girilerek doğa tahrip edildi.

*Belediye Başkanı ‘Biz bu proje ile örnek olacağız' diyor. Bu şekilde gerçekten örnek olacaklar, ama iyi örnek değil, ancak kötü örnek olabilirler. Salda Gölü'nde, Gümüşhane Dipsiz Gölde ne olduysa Yason'da da aynısı oluyor. Geri dönüşümsüz çevreye zararları var.

AKP CHP Gümüşhane Ordu
Son güncelleme: 00:56 30.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more