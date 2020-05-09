Yat limanı sahasına yapılacak şehir hastanesi tartışma çıkardı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Şehir Hastanesi’nin 1999 yılında yapımına başlanan ancak ödenek yetersizliği nedeniyle 2001’de inşaatı yarım kalan daha sonraki yıllarda da denize yapılan dolguda dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı için durdurulan yat limanı alanına yapılacağını açıkladı.

Yazıcı, “Denizin üzerinde dolgu ile yat limanı alanına inşaat gerçekleştirilecek. Burada, hastane alanı için 220 dönümlük bir alan oluşacak. Onun üzerinde 800 yataklı, Türkiye’ye yakışır, yaraşır bir kompleks olacak. Bu da 2020 yatırım programında. Dolayısıyla bunun da proje etüt çalışmaları devam ediyor. Yap işlet devret modeliyle değil tamamen milli bütçeyle yapılacak” diye konuştu.

”HER ŞEY İÇİN DENİZ DOLDURULUYOR”

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz sosyal medya hesabından açıklama yaparak şehir hastanesi projesini eleştirdi.

Deniz, “Rize’de zaten her şey için hemen denizi dolduralım deniyor. Ondan sonra kent niye gelişmiyor, bu kent geleceğe hazırlanamıyor diye hayıflanıyoruz. Şimdi hemen okumadan yorum yapmalar başlar, CHP her şeye karşı. Rize’de bir zamanlar efsane olan şu söz bu gün de geçerli mi hâlâ?: ‘Denizi kara, karayı para yapmak’

Rize’nin önündeki beton yollardan ve viyadüklerden memnun muyuz? Sahil yolu yukarıdan geçse ve daha güzel bir Rizemiz olsa daha iyi değil miydi? Biz sadece ülkemizin daha fazla yağma edilmesine göz yummak istemiyoruz. Yoksa yapılacak her iyi hareketin sonuna kadar destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.

AKP’Lİ ADAY ADAYI DA TEPKİ GÖSTERDİ

27. dönemde AKP’den milletvekili aday adayı ve halen daha AKP üyesi olan Avukat Seher Kandil de Karadeniz sahilinin her geçen gün kötüye gittiğini ifade ederek, “Rize’nin doğal güzelliğine yapılan en büyük kötülüktür. Siyasi anlamda alınan bu karar Rize’nin yarınları için çok büyük bir yanlıştır. Çok yazık!” diye konuştu.

Diğer taraftan önceki Sağlık Bakanı Ahmet Demircan döneminde şehir hastanesinin yeri Düzköy mevkii olarak belirtilmişti.