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Yatırım programında ‘ölüm yolu’ yok, termik santral var

Eskişehir'de en fazla trafik kazasının yaşandığı ve yüzlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolu Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programı'nda yine yer almadı. Yatırım programında Alpu Ovası'na termik santral projesi yine yer aldı. Yatırım programının Eskişehir ile ilgili bölümlerine tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Eskişehirlinin sesinin duyulması için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor” dedi.

Kemal ATLAN / Eskişehir
17:33 -
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Yatırım programında ‘ölüm yolu’ yok, termik santral var

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı 2020 Yatırım Programına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Çakırözer, “Bu yolda son beş yılda 455 kaza meydana gelirken, 2019 yılında 53 kaza meydana geldi. Defalarca çağrıda bulunduk, Seyitgazi’de hemşehrilerimiz ‘artık ölmek istemiyoruz’ dedi, yol kapattı. Ama hala yurttaşın sesini duyan yok. On yıllardır el atılmayan Seyitgazi-Kırka-Afyon yolunun bölünmüş yol talebi artık karşılanmalı” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

“ZEHİR SANTRALİNDEN VAZGEÇMİYORLAR”

Yatırım programında Alpu Termik Santral Projesi Sondaj çalışmalarının yer almasını da eleştiren Çakırözer, şu ifadeleri kullandı;

*Vatandaşların yol talebine duyarsız kalanlar, öte yandan Eskişehir’e zehir santrali dikmeye kararlılar. Her görüşten Eskişehirli karşı çıkıyor, binlerce Eskişehirli Alpu’da, Eskişehir’de miting yaptık.

Mahkemeler bu projeye karşı. Geçen yıl Alpu Ovamızı köstebek yuvasına dönüştürdüler. Bir yılda 133 milyon harcamışlar sondaj çalışmalarına.

*Hala vazgeçmiyorlar. Yine programa koymuşlar. İhalesi 7 kez iptal edildi, alıcı yok. Bu ısrar neden!

ESKİŞEHİRLİLERİN TALEPLERİ KARŞILANMALI

2020 Yatırım Programın Eskişehirlilerin taleplerine kör ve sağır olduğunu söyleyen Çakırözer, “Yol yok, yatırım yok; zehir santrali var. Eskişehirliler zehir istemiyor. Eskişehirliler bu yollarda daha fazla can kaybetmek istemiyor. Artık bu yollar Eskişehirlilerin taleplerini karşılayacak şekilde bölünmüş yol olarak yatırım programına alınmalı” ifadelerini kullandı.

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