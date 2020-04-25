Yavaş’ın iftar menüsü kampanyasına siber saldırı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin internet sitesi üzerinden satın alınan iftar menülerinin evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurmuştu.

Faaliyete geçen ve 100 binden fazla iftar paketinin toplandığı www.iftarver.com sitesi, siber saldırılara rağmen hizmetini sürdürüyor.

“NİCE İFTAR SOFRALARINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE”

Yavaş, 23 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Milyon Tek Yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle… www.iftarver.com ile evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere yardımcı olabilirsiniz” açıklamasında bulunmuştu.

1 GÜNDE 100 BİNDEN FAZLA İFTAR PAKETİ SATIN ALINDI

Bugün yaptığı açıklamada ise 1 günde 100 binden fazla iftar paketi satın alındığını belirterek, “Mübarek Ramazan ayında aşını bölüşen ve 1 günde 100 bin iftar paketine ulaşmamızı sağlayan büyük aileme, tüm hayırseverlere ve gün boyu http://iftarver.com’u gündemde tutarak desteklerini esirgemeyen Ekşi Sözlük yazarlarına sonsuz teşekkürler. #BirlikteBaşaracağız” dedi.

“10 MİLYON GÖRÜNTÜLENME SAYISINA ULAŞMIŞTIR”

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise internet sitesine yoğun saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, “Sitemiz mübarek Ramazan ayının ilk gününde siz değerli vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve desteği sayesinde yaklaşık 10 milyon görüntülenme sayısına ulaşmıştır. Sizler bir aileye daha sıcak iftar yemeği ulaşsın gayretinde bir yoğunluk oluştururken, kötü niyetli birileri de sistemimizi yoğun saldırıya tutarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek götürmemizi engellemeye kalkmaktadırlar. 24.04.2020 (bugün) saat 21.00'e kadar toplam 15.891 hayırsever vatandaşımızdan, toplam 101.847 iftar menüsü siparişi alınmıştır. Bu siparişlerin yaklaşık 25 bini şuan sanal pos kuyruğunda beklemekte ve periyodik olarak sisteme işlenmektedir” dendi.

“BUGÜN DE UTANDIK”

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün de utandık. Birileri Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek götürmek için çabalarken şu yapılana bakın” ifadelerini kullandı