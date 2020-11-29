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Yeni hafta yağış ve soğuk havayla başlayacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yarından itibaren yurda Trakya'dan giriş yapacak yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. İstanbul'da bugün 15 derece dolaylarında seyreden hava sıcaklığının salı gün 9 derece olması bekleniyor. Ankara'da ise hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altına inecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:22, 29/11/2020
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Yeni hafta yağış ve soğuk havayla başlayacak

Yeni haftada yurdumuz yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında olacak. Birçok şehirde sıcaklıklar 6-7 derece düşüş yaşayacak, yurdun kuzeybatısında sağanak yağış görülecek. Ankara’da gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına inecek.

HAFTA ORTASINDAN SONRA SOĞUK HAVA YURDU TERK EDİYOR

Hafta ortasından itibaren soğuk ve yağışlı hava yurdu terk edecek. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları yükselişe geçecek ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

PAZARTESİ KUZEY EGE’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Ege Denizi’nin kuzeyinde pazartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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Ahmet Cemal Ankara emekli Hacettepe Üniversitesi istanbul Meteoroloji pazar Pazartesi salı
Yayınlanma Tarihi:16:20,
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