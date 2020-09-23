Yılmaz Büyükerşen, immün plazma bağış çağrısı yaptı

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, corona virüsü tedavisinde kullanılan immün plazma bağışını arttırmak amacıyla sosyal medya aracılığıyla görüntülü bir paylaşımda bulundu.

“SALGINA KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TEDBİR VE DAYANIŞMADIR”

Takipçilerinden plazma bağışında bulunmalarını isteyen Büyükerşen “Corona virüsü ile mücadele iyileştiğinizde de bitmiyor. Vaka sayılarının her geçen gün arttığı bugünlerde mücadeleden zaferle ayrılmış sizler bir başka hasta yurttaşımıza plazmanızla destek olabilirsiniz. Salgında en önemli gücümüz tedbir ve dayanışmadır. Sizlerden önemle rica ediyorum. Kızılay'a başvurarak plazma bağışçısı olun. Bir hastamıza da siz destek olun. Unutmayalım ki, bu kötü günleri atlattığımızda akıllarımızda ortak mücadelemiz ve dayanışmamız kalacak. Sizlere inanıyor ve güveniyorum” ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Başkan Büyükerşen'in immün plazma bağışı yönündeki çağrısı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Başkanın paylaşımını beğenen binlerce takipçisi aynı zamanda başkanın duyarlı davranışından dolayı kendisini sosyal medyadan kutladılar.

KIZILAY DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Türk Kızılay'ı Eskişehir Şube Başkanlığı da, corona virüse yakalananların tedavisi için, hastalığı atlatan vatandaşlardan immün plazma bağısında bulunma çağrısı yaptı.

Açıklamada; 18-60 yaş arasında olanların, erkek ya da gebe kalmamış (düşük ve kürtaj dâhil) kadınların ve daha önce kendilerine kan transfüzyonu yapılmamış kişilerin plazma bağışında bulunabilecekleri belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

* Covıd-19 hastalığından İyileşmiş bireylerin listesi Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Kızılay'ına gönderilmektedir. Türk Kızılay ekipleri bireylerle iletişime geçerek, immün plazma bağışı için kişileri davet etmektedir.

Gönüllü olan bağışçıların plazmaları Türk Kızılay Kan merkezlerinde alındıktan sonra hastanelere ulaştırılmaktadır. Taraf gözetmeden insanlığın daha yaşanabilir noktalara gelmesi için çalışan Türk Kızılay, verdiği bütün mücadelelerde gücünü milletinden almıştır.

Covıd-19 tedavisinde kullanılan plazma mücadelemizde de siz değerli hemşerilerimizden destek bekliyoruz. Hastalığı atlatmış ve plazma vermeye uygun bağışçılarımızı kan merkezlerimize bekliyoruz.

Aranan plazma sayısındaki artış, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine daha fazla uymamız gerektirdiğini bizlere gösteriyor.

Her birey bu tedbirlere uyma hassasiyetini bir adım daha öteye taşımalı. Plazma ihtiyacını ancak ve ancak el ele verip önlemlere son derece katı şekilde uyduğumuzda azaltabiliriz.