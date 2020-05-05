YKS’nin öne çekilmesine siyaset dünyasından tepki

Corona virüsü salgını nedeniyle daha önce 25-26 Temmuz tarihine alınan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararla bir ay öne çekildi. Kararı dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınavın bir ay öne çekildiğini belirterek, YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağını söylemesinin ardından, Twitter'da yks2020 hashtag'i altında binlerce paylaşım yapıldı. Alınan karara siyaset dünyasından da tepki yağdı.

Tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan gece saat 03.53'te Twitter hesabından bir açıklama yaparak öğrencilere seslendi.

İşte siyaset dünyasından yükselen tepkiler ve Erdoğan’ın yanıtı:

“GENÇLERİN KADERİ TEK ADAMIN İKİ DUDAĞI ARASINDA”

CHP Genel Merkezi: Çocuklarımızın şu anki psikolojisi bu sınavları kaldıracak durumda değil. Ümidimiz olan gençlerimizin kaderi, tek adamın iki dudağı arasında olmamalıdır.

“GENÇLERİN HAYALLERİNİ ÇALMAYIN”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Temmuz ayına ertelenen YKS'nin öne alınarak Haziran'da yapılacak olması; gençlerimizin geleceklerini ve umutlarını çalmak, emeklerini boşa çıkarmak, onlara kulak tıkamaktır! Gençlerimizin hayallerini çalmayın!

2 MİLYON TWEETİ GÖRMEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yandaşının bir dediğini iki etmeyen iktidar; gencine gelince 2 milyon tweet’i görmedi, duymadı. Yazıklar olsun.



‘BEN YAPTIM OLDUĞU’ MANTIĞI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Gençlerimiz geleceğimizdir, kimse gençlerimizin geleceği ile oynama hakkına sahip değildir. Milyonlarca gencimizi ilgilendiren bir sınavın tarihini belirlerken “ben yaptım oldu” mantığıyla hareket eden iktidarı, almış olduğu bu yanlış kararı düzeltmeye davet ediyorum.

“KEYFİLİKLE ALINAN KARAR”

Demokrasi ve Adalet Partisi Lideri Ali Babacan: Ailelerden ve öğrencilerden gelen talepleri görmezden gelerek yks2020 sınav tarihinin tekrar değiştirilmesi, milyonlarca gencimizin öğrenim hayatını doğrudan etkileyecektir. Böylesine önemli kararlar keyfilikle değil, istişare ve ortak akılla alınmalıdır.

“MORALİNİZİ BOZMAYIN HER ZAMAN SİZİNLEYİZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Sevgili gençler alınan son karara tepkinizde elbette haklısınız. Ama lütfen moralinizi ve konsantrasyonunuzu bozmayın. Her zaman sizinleyiz.”

“SİZ BU ÜLKENİN AYDINLIK YARINLARISINIZ”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başakanı Yılmaz Büyükerşen: Sevgili gençler, sizler bu ülkenin aydınlık ve umutlu yarınlarısınız. Moralinizi bozmadan çalışmaya devam edin. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyor, gözlerinizden öpüyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GECE 03.53'TE YANIT

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS'ye ilişkin resmi Twitter hesabından öğrencilere seslendi.

Erdoğan açılamasında şu ifadeleri kullandı:

* 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada. Bu başarının altında anlık reflekslerle değil istişare ve sorumluluk bilinciyle alınan kararlar var. Bu başarının altında milletimizin her bir ferdinin imzası var.”

* “#yks2020, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek.”

* Bizler bu süreçlerde bilimin, ortak aklın ve vicdanın yolunda karar alırken tüm kesimlerin faydasını gözetiyor, bu aziz milletin her bir ferdinin bu süreçten sağ salim çıkması için canla başla, 7/24 çalışıyoruz.”

* Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla, birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır. Gelecekte sizlere emanet edeceğimiz güçlü Türkiye'yi, birliğimizi bozmaya çalışan odaklara rağmen inşa etmeye devam edeceğiz.