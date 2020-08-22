Karantinada olması gerekirken valiliğe gitti

Rize valiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Kemal Çeber’in, karantina sürecinde bulunan kişilerin takibinin hassasiyetle yapılması yönünde talimat verdiği hatırlatılarak, karantina olması gereken bir kişini valilik binasına girmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

KİMLİK KONTROLÜNDE YAKAYI ELE VERDİ

Açıklamada karantina olması gereken kişinin kimlik kontrolü yapan polisler tarafından yakalandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

* Vali Çeber'in talimatları doğrultusunda yapılan incelemeler ve kurum binaları girişlerinde alınan önlemler kapsamında, Valilik Binasında görevli polis memurları tarafından yapılan GBT kontrolleri sonucunda, karantina kurallarına uymayarak Valilik Binasına girmeye çalışan bir kişi tespit edilmiş ve kurallara uygun şekilde ikametine ulaşımı sağlanmıştır.

* Ayrıca şahsa idari cezai işlem uygulanmış ve Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

* Hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımız kurallara uyma konusunda daha dikkatli olmalı, kendilerini ve çevresinde bulunan kişileri riske atmayacak davranışlar içerisinde bulunmaları önem arz etmektedir” denildi.

EVLERİNİZDE KALIN

Vali Kemal Çeber, Covid-19 pandemi sürecinde alınan tedbirlerin uygulaması konusunda daha hassas davranılması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

* Eğer birlikte hareket eder ve tedbirlere uyarsak bu süreci daha rahat bir şekilde atlatabiliriz.

İlimiz genelinde denetimlerimiz devam etmekte ve gerekli uyarılar sürekli olarak yapılmaktadır. Yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte mevsimsel griplerin de artacağını öngörerek kişilerin kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir.

* Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini, bunun yanında karantinada bulunan kişilerin karantina süreci boyunca evlerinde kalmalarını istiyoruz. Corona virüsü alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir.