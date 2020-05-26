Yörük Ana’nın yaşadığı mağduriyet siyasileri harekete geçirdi

Hatay'ın Hassa ilçesinden Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Çokca Yaylası'na göç etmek isteyen ve “Yörük Ana” olarak bilinen Döndü Deveci ve ailesine, bu yıl bölgedeki 3 muhtarın yaylada yörük istemediklerine yönelik dilekçe vermesi üzerine jandarma tarafından izin verilmemişti.

Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyü civarında soğuk ve karlı havada mahsur kalan aralarında 8 çocuğun bulunduğu 12 kişilik aile yaşadıkları durumu cep telefonuna kaydederek yetkililerden yardım istemişti.

SİYASİLER SEFERBER OLDU

Yörük Ana ve ailesinin yaşadığı mağduriyetinin Sözcü'de yer almasının ardından birçok siyasi isim aileye yardımcı olmak için seferber oldu.

AHMET DAVUTOĞLU TALİMAT VERDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Döndü Deveci ve ailesinin yaşadığı olayla ilgili telefonla bilgi aldı.

Davutoğlu, Deveci ailesinin yayla çıkışlarına için verilmemesiyle ilgili olarak Kayseri İl Başkanı Zülküf Arslan'a da konuyla yakından ilgilenilmesi talimatı verdi.

“SORUN DERHAL ÇÖZÜLMELİDİR”

Sosyal medya hesaplarından da konuya ilişkin paylaşım yapan Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Yörükler bu toprakların özüdür, mayasıdır. Onların ayak basmadığı yayla öksüzdür. Kayseri'de Yörükleri yaylaya çıkartmayan zihniyeti kınıyorum!

* Askerimizi kurbanlarla uğurlayan Yörük Ana'nın yayla izni; yüreğindeki vatan sevgisi, elindeki nasırdır. Bu sorun, derhal çözülmelidir.

“VALİMİZ SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise yaşanan sorunun çözülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arık, şu açıklamalarda bulundu:

* “Hataylı Yörükler Kayseri'de mahsur kaldı” şeklinde yansıyan olayın ardından gerek Yörük Mustafa Deveci, gerekse de Işıklar, Aslantaş ve Cayanlı muhtarlarıyla görüşmemizin ardından Sayın Valimiz Şehmus Günaydın ile yaptığımız görüşme sonucu asgari müştereklerde buluşarak yaşanan sorunun çözümü için girişimler başladı.

* Sayın Valimiz Şehmus Günaydın'a, Kıymetli Işıklar, Aslantaş, Cayanlı Mahalle muhtarlarımıza ve kıymetli Yörüklerimize çözüm için gösterdikleri hassasiyet ve gayretler için teşekkür ediyorum.

YÖRÜK AİLESİNDEN SÖZCÜ'YE TEŞEKKÜR

Yörük ailesinin babası Mustafa Deveci ise olayı duyuran Sözcü’ye teşekkür etti.

Haberin ardından siyasilerin devreye girdiğini aktaran Deveci, şöyle konuştu:

* Yaşadığımız mağduriyet Sözcü'de haber olduktan sonra Ahmet Davutoğlu ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık bizi aradı.

* Yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için gerekeni yapacaklarını söylediler. Yaşadığımız mağduriyeti duyuran Sözcü Gazetesi'ne teşekkür ederim.

KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Çokça Yaylası’nın korunan alanlar arasında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Yörüklerimizin Tomarza İlçesi'nde bulunan Çokça Yaylasına alınmadığı şeklinde haberler yer almıştır.

* Çokça Yaylası, Anadolu Diyagonali hattında yer alan bir bölge olup endemik bitki sayısı oldukça fazla olması nedeni ile korunan alanlar içerisinde yer almaktadır.

* Söz konusu alan 2020 yılında Orman Teşkilatı tarafından, endemik bitkilerin korunması nedeniyle hayvan otlatılmasına kapatılmıştır.

* Yörüklerimize bu bölgeye otlatmak için hayvan alınmayacağı buraya gelmeden önce tebliğ edilmiş ve kendilerine alternatif alanlar gösterilmiştir.

* Söz konusu bölgelerden Tomarza ilçesi Kurubel Yaylasına yerleşmeyi kabul etmişler ve Tomarza ilçemizde Arslantaş köyünde hayvancılık yapan vatandaşlarımızın da hayvancılık yaptığı bölgeye Yörüklerimiz çadırlarını kurarak hayvan otlatmaya başlamışlardır.