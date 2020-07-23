Yüksek Askeri Şura (YAŞ) nedir? YAŞ’ta hangi kararlar alındı?

Vatandaşların da yakından takip ettiği YAŞ kararları açıklandı. Askeri alanda birçok değişiklik yapıldı. Yeni kararların açıklanmasının ardından Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının da neler olduğu araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) alınan kararlar haberimizde…

YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) KARARLARI AÇIKLANDI

Generalliğe terfi edecek albaylarla, bir üst rütbeye terfi edecek general-amirallerin dosyaları incelendiği şûra sonrası alınan kararlar açıklandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal‘ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı korgeneralliğe, Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. 15 Temmuz gazisi Tuğgeneral Davut Ala da tümgeneral oldu.

* 17 general ve bir amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

* 51 albay general oldu.

* 35 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı.

* 294 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı.

* 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

* 226 olan general ve amiral sayısı 247'ye yükseltildi.

KARA KUVVETLERİ

Tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe terfi etti.

DENİZ KUVVETLERİ

Tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe terfi etti.

HAVA KUVVETLERİ

Tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe etti.

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YÜKSEK ASKERİ ŞURA (YAŞ) NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra ya da kısaca YAŞ, Türkiye Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Ankara’da yalnızca barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. Yüksek Askerî Şûra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şûrayı toplayabilir. Yüksek Askerî Şûra ilk olarak 1972 yılında toplanmıştır.

Görevler

Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

ç) Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

d) Mevzuatla verilen görevleri yapmak,

Kararların gizliliği

Yüksek Askeri Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şûranın karariyle müsaade edilen konular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanır.

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması

Yüksek Askeri Şûra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.

Toplantı çokluğu ve oylama

Yüksek Askeri Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şûra sekretaryasına bildirirler. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır. Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.