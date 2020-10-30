Yüksekova’da dünyaya maske üretiyor

Küçük yaşlarda Yüksekova ilçesinden İstanbul'a giderek tekstil fabrikalarında çalışan Yüksekovalı Soner İşleyen, memleketine dönerek kendi fabrikasını kurdu. İşleyen, ilk etapta 120 kişiyi istihdam ederek üretime başladı.

ABD VE ALMANYA’YA MASKE SATTI

Dünya genelinde başlayan corona virüsü salgınında fabrikada maske üretimine yönelen İşleyen, aynı zamanda kadınlar için de ekmek kapısı oldu. ABD için 150 bin, Almanya için de 12 milyon maske siparişi alan İşleyen, ilerleyen süreçte 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor.

Küçük yaşlarda İstanbul’da başladığı tekstil serüvenini memleketine taşıyan İşleyen, “Fabrikamızda şu an 120 kişi çalışıyor. 120 kişi bizim aslında en düşük rakamımız. Fabrikamız 500 kişilik ekipmana ve yere sahip. Ama maalesef bu pandemiden dolayı biraz temkinli davranıyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle diğer işleri bırakıp maske üretimine odaklandıklarını ifade eden İşleyen, “Uzun uğraşlar neticesinde güzel, kaliteli maskeler yapmayı başardık. Maskelerimiz hijyenik bir ortamda yapılıyor. İnşallah Yüksekova ve bölge için daha güzel işlere imza atacağız” diye konuştu. (İHA)