Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.
Yunanistan sınır kapısını otobüsle kapattı. Foto: DHA
Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan yüzlerce mülteci Yunanistan sınırındaki tel örgülere dayandı.
Yüzlerce mülteci Yunanistan sınırındaki tel örgülerde bekliyor. Foto: İHA
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