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Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi.

13:16 -
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Yunanistan sınırını otobüsle kapattı

Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.

Yunanistan sınır kapısını otobüsle kapattı. Foto: DHA

Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan yüzlerce mülteci Yunanistan sınırındaki tel örgülere dayandı.

Yüzlerce mülteci Yunanistan sınırındaki tel örgülerde bekliyor. Foto: İHA

 

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Son güncelleme: 13:32 28.02.2020
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