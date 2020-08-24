Yürekleri burkan bu görüntünün ardından dikkat çeken uyarı!

Sözcü’nün Bursa'da görüntülediği çöpten yiyecek arayan yaşlı kadınla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yoksul yaşlıların sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Karabıyık, Sözcü’ye yaptığı değerlendirmede emekli ve yaşlıların ekonomik sıkıntılarından söz etti.

“YOKSUL YAŞLI ORANINDA YÜZDE 22 ARTIŞ VAR”

Karabıyık, “65 yaş üstü nüfusun yoksulluk oranı yüzde 17, diğer ülkelerde böyle değil. En az bir yaşlı olan 5 milyon 629 bin hane var. 2014 yılına göre, 2019 yılı itibarıyla yoksul yaşlıların oranında yüzde 22 artış var. Sarayın ihtişamını itibar olarak görenlere soruyoruz, yaşlılar yoksullaşırken, Bursa'da bu kadın çöpten yemek karıştırırken itibar nerede? Sosyal devlet nerede?” dedi.

BEŞ KİŞİDEN BİRİ YOKSUL

Ülkede her 5 kişiden 1'inin yoksul olduğunu gördüklerini ifade eden Karabıyık, şu ifadeleri kullandı;

*Ekonominin yavaşladığı, enflasyonun yüzde 20'yi aştığı, reel gelirlerin oldukça azaldığı bu süreçte, yoksulluğun azalacağı bir tablo ne yazık ki ortaya çıkmıyor aksine daha da artıyor.

*Paranın satın alma gücü düşüyor. Ayrıca, ülkemizde işsizlik ve yoksul sayısı her geçen gün artıyor. Vatandaşın yaşadığı gelir kaybına karşılık giderleri, yani hissettiği enflasyon her geçen gün artıyor.

*Dar gelirlinin harcamalarında gıdanın payı yüzde 23 ve en fazla zam mutfakta; mutfağın gerçek enflasyonu yüzde 54, yani gıda fiyatlarındaki artıştan en büyük zararı gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayıran vatandaş görüyor ve günden güne daha da yoksullaşıyor.

“13 MİLYON EMEKLİDEN 4 MİLYONU ÇALIŞIYOR”

“SGK verilerine göre, 2019 Aralık itibarıyla Türkiye'de emekli sayısı, 12 milyon 977 bin 719 ve emeklilerimizin yüzde 70'i asgari ücretin altında maaş alıyor” diyen Karabıyık, açıklamasına şöyle devam etti:

*13 milyona yakın emekliden yaklaşık 4 buçuk milyonu çalışıyor ve yüzde 95'i kayıt dışı. Yani, her üç emekliden biri kira ve faturaları ödemek, market-pazar alışverişi yapabilmek için çalışıyor…

*Elektrik, doğalgaz, benzin ve temel gıda fiyatlarına yapılan zamlar, çarşı pazarda el yakan fiyatlar dar gelirliyi iyice zora sokarken, geçim sıkıntısı içerisinde olan vatandaşın alım gücünü iyiden iyiye düşürdü.

*Alım gücü düşen emeklinin ocağında tencere kaynamaz oldu. Emeklilerin milli gelirden aldığı pay da yıllar içinde giderek azaldı. Düşük emekli maaşları nedeniyle geçimini sağlayamayan emekliler, evini geçindirebilmek için emeklilikten sonra da çalışıyor.

“SAYI 2 MİLYONDAN FAZLA”

*Bin 500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşlarımızın sayısı 2 milyondan fazla. 2020 yılı Şubat ayı itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan 9 bin 487'si İŞKUR'a kayıtlı ve iş arıyor.

*2015 yılında 5626 kişi İŞKUR'a kayıtlıydı. Bu sayı 2010 yılında ise yaklaşık 2 bin kişiydi. Yani, son 10 yılda emekli olup yeniden çalışmak için İŞKUR'a kayıt yaptıran vatandaşların sayısı 5 kat arttı.

*İŞKUR'a kayıtlı 65 yaş üstü vatandaşların 3 bin 430'u kadın. Geçim sıkıntısı çeken, mutfağında tencere kaynamayan emekli kadınlar, çareyi çalışmakta buluyor.

AİLE SİGORTASINA VURGU YAPTI

Türkiye'de güçlü bir sosyal devlet inşasının önemini ve duyulan ihtiyacı hep dile getirdiklerini ve Aile Sigortası'nın eksikliğinin yarattığı sorunları salgın krizi başladığı günden beri gördüklerini ifade eden Karabıyık, “CHP'nin güçlü sosyal devlet için ilk adım olarak gördüğü Aile Sigortası'nın önemini burada hatırlamak gerek. Çünkü bugün, Aile Sigortası olsaydı, güvencesiz ve yoksul vatandaş kalmayacaktı” dedi.