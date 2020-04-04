Yurt dışından gelen bin 33 kişi yurtlara yerleştirildi

334 Türk işçi Irak’ın Bağdat kentinden kalkan iki ayrı uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı’na getirildi. İşçiler, burada sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle şehir merkezine taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen Türk işçiler, kimlik kontrollerinin ardından Kredi Yurtlar Kurumu’na ait Hezar Dinari ve Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı açıklandı.

CEZAYİR’DEN GELEN 555 KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Cezayir’den 555 Türk vatandaşı Cezayir Hava Yolları’na ait 3 uçak ile Samsun’a geldi.

Samsun’a getirilen vatandaşlar, buradan karayoluyla Tokatve Amasya’ya ulaştırıldı. 235’i Amasya’ya ulaşan Türk vatandaşlarının 320’si ise Tokat’ta 14 gün gözetim altında tutulacak.

Tokat’a 14 otobüsle konvoy halinde getirilen vatandaşların bir bölümü kent merkezinde bulunan Mehmet Emin Tokadi Yurdu ile Aydoğan Aydın Yurdu’nda misafir edilecek.

144 KİŞİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Fransa’da bulunan 144 Türk vatandaşını taşıyan iki uçak, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale’ye geldi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu’na getirilen vatandaşlar, burada da ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak. (DHA-İHA)