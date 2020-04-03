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Yusuf Kenan Sönmez kimdir? Yusuf Kenan Sönmez kaç yaşında ve nereli?

SHP eski Milletvekili ve CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Kenan Sönmez'in vefat ettiği haberi geldi. Siyasetçi Yusuf Kenan Sönmez, özel sektörde yöneticilik ve serbest ticaretle de uğraşmıştır. Peki Kenan Sönmez kaç yaşında ve nerelidir?

17:21 -
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Yusuf Kenan Sönmez kimdir? Yusuf Kenan Sönmez kaç yaşında ve nereli?

SHP eski milletvekili olan Yusuf Kenan Sönmez’in corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Eski siyasetçinin ölüm haberi sonrasında hayatı hakkındaki bilgiler ve kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Yusuf Kenan Sönmez kimdir sorusunun yanıtı…

YUSUF KENAN SÖNMEZ KİMDİR?

Yusuf Kenan Sönmez  1948 Zonguldak doğumlu Türk siyasetçidir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme, Muhasebe Bölümü mezunudur.

Özel Sektör Yöneticiliği, Serbest Ticaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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