Yusuf Kenan Sönmez kimdir? Yusuf Kenan Sönmez kaç yaşında ve nereli?

SHP eski milletvekili olan Yusuf Kenan Sönmez’in corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Eski siyasetçinin ölüm haberi sonrasında hayatı hakkındaki bilgiler ve kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Yusuf Kenan Sönmez kimdir sorusunun yanıtı…

YUSUF KENAN SÖNMEZ KİMDİR?

Yusuf Kenan Sönmez 1948 Zonguldak doğumlu Türk siyasetçidir. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme, Muhasebe Bölümü mezunudur.

Özel Sektör Yöneticiliği, Serbest Ticaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.