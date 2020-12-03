Zeynep Altıok davası ertelendi

CHP’nin eski genel başkan yardımcısı ve milletvekili Zeynep Altıok, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla yargılanıyor. Aynı suçlamayla yargılanıp 19 Aralık 2019 beraat etmesinden 20 gün sonra açılan dosya kapsamında Altıok'un duruşması vardı bugün. Ancak Urla Adliyesi'nde görülmesi beklenen duruşma pandemi koşulları nedeniyle hakimin gelmemesi üzerine ertelendi.

KILICIMIZ SÖZLERİMİZDİR

Zeynep Altıok, bu baskı döneminde sosyal medyada yer alan düşüncelere karşı bir hukuk sopası gösteriliyor. Vatandaş en ufak bir itirazını dile getirdiğinde Cumhurbaşkanı'na hakaretten, iktidara eleştiriden yargılanır hale gelmiş durumda. Ben söz edilen binlerce vatandaştan biriyim, bir insan hakları savunucusuyum. Hak savunusunu elbette ki kendim için değil, tüm yurttaşlarımız için, özgür bir Türkiye için, adil, demokratik bir Türkiye için sürdürüyorum ve sürdürmeye devam edeceğim” dedi. Yargılandığı tweet'lerin tamamıyla siyasi eleştirileri kapsamında olduğunu belirten Altıok, “Asla hakaret içermiyor. Zaten bizim üslubumuzda şiddet ve hakaret yoktur. Biz daima düşünceye bilime inanan insanlar olarak kendimizi sözle ifade ederiz. Bizim kılıcımız sözlerimizdir” diye konuştu.

BU İKTİDARDAN HUKUK REFORMU ÇIKMAZ

Çok sayıda parti yetkilisi Urla Adalet Sarayı'na gelerek Altıok'u yalnız bırakmadı. CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, “Görünen o ki akıl fikir ve vicdan firar etmiştir. Bir Cumhurbaşkanı 30 binden fazla yurttaşına 100 binden fazla dava açarsa onun yönettiği hükümetten yargı reformu, hukuk reformu çıkmaz. Biz CHP olarak ne biraz eğiliriz, ne bir adım geri gideriz, ne de eksik konuşuruz. Ömrünü cezaevlerinde, mezar başlarında, duruşma salonlarında geçiren herkes büyük bir iç huzuruyla müjdeleyebilir ki, aydınlık, umut dolu günler yakındır. Bu yaşadıklarımız aydınlık geleceğin doğum sancılarıdır. Bu devran dönecek, bu zulüm bitecek, bu iktidar gidecek” dedi.