Adliye önünde HES kodu kuyruğu

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için, kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalar dahil tüm bankalara Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kod ile giriş yapılıyor.

Ancak uygulama özellikle adliye önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Adliye girişinde personel tarafından sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılırken, yoğunluk nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmedikleri görüldü.

VATADAŞ DA ŞİKAYETÇİ

Uzun süren işlemlerden vatandaşlar da şikayetçi. Duruşması için adliyeye geldiğini ifade eden Mustafa Ege, “Yarım saattir bekliyorum. HES kodumu aldım şimdi içeriye gireceğim. Mahkemem vardı, muhtemelen geç kaldım. Bekleyecekler mi bilemiyorum. HES kodumu aldım ama mecburen bekliyorum. 10 dakikada bir anons yapılıyor fakat faydası oluyor mu bilmiyorum. Sosyal mesafeye de uyulmuyor. Çünkü önümden, arkamdan birileri geliyor” diye konuştu. (İHA)